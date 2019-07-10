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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 181 Харьковская область

10 июля, 23:25

Полный список кандидатов в нардепы на 181-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 181 (Харьковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Васіщев Михайло Васильович : народився 15 жовтня 1962 року в селі Васіщево Харківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер сектору супроводження договорів центру технічної охорони, Управління поліції охорони в Харківській області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Казаков Олег Євгенович : народився 21 вересня 1962 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Харківська районна рада, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Кошеленко Віталій Анатолійович : народився 11 сiчня 1972 року в селі Чемужівка Зміївського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Зміївська районна державна адміністрація, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Чемужівка Зміївського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Кузьменко Григорій Іванович : народився 28 серпня 1961 року в селі Попівка Великописарівського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер із збуту, ТОВ "Поділляагрозахист", член Аграрної партії України, проживає в селищі Докучаєвське Харківського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Микиша Дмитро Сергійович : народився 4 вересня 1985 року в місті Мерефа Харківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчий комітет Мереф’янської міської ради, безпартійний, проживає в місті Мерефа Харківського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Мураєва Валерія Олегівна : народилася 10 травня 1977 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СПЕЦМОНТАЖ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Портнов Артем Васильович : народився 9 грудня 1974 року в місті Євпаторія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дiльничний офiцер полiцiї, Люботинський ВП Харкiвського ВП ГУНП в Харківській області, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Сапелкін Микола Сергійович : народився 19 листопада 1991 року в селі Хроли Харківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Рентер", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Хроли Харківського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Строгий Олександр Федорович : народився 20 лютого 1958 року в селі Геніївка Зміївського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, голова, "Фермерське господарство Строгова Олександра Федоровича", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Фисун Артем Миколайович : народився 15 червня 1983 року в селі Крупин Хмільницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селищі Пісочин Харківського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Юрков Володимир Іванович : народився 3 серпня 1970 року в селі Братенеця Богодухівського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Іскра", безпартійний, проживає в місті Зміїв Зміївського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Харьковская область разбита на 14 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 14 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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