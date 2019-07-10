Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 182 Херсонская область

Полный список кандидатов в нардепы на 182-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 182 (Херсонская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Білецький Павло Сергійович : народився 14 жовтня 1983 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Бондарук Анатолій Олександрович : народився 28 грудня 1965 року в селі Володимирівка Приазовського району Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник військового комісара, Херсонський обласний військовий комісаріат, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Герасимюк Сергій Сергійович : народився 19 сiчня 1985 року в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЄВРО БУД СТАНДАРТ", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Голінько Сергій Сергійович : народився 11 липня 1995 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник проектів, ГО "БФ" Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Дмитрієв Сергій Миколайович : народився 20 лютого 1962 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Курілович Віктор Олексійович : народився 25 червня 1987 року в місті Алма-Ата, Казахстан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Хорс", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Літвін Валерій Валерійович : народився 20 лютого 1964 року в cелі Первомайське Бериславського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з питань захисту економіки, АТ "Херсонобленерго", безпартійний, проживає в селі Кринки Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Ложичев Олександр Вікторович : народився 22 сiчня 1986 року в місті Потсдам, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник міського голови, виконавчий комітет Херсонської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Мамедов Садіяр Мухтасович : народився 20 листопада 1974 року в к/с ім. Калініна Янгіюльського району Ташкентської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Євро-стиль", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Павліш Павло Васильович : народився 10 грудня 1979 року в селі Вільне Нижньосірогозького району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Юридична фірма "Правочин", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Предместніков Олег Гарійович : народився 17 червня 1970 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник начальника, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Райтаровський Микола Анатолійович : народився 11 листопада 1965 року в селі Комарівка Бериславського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", проживає в місті Олешки Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВОЛЯ".

Рибаков Олексій Вікторович : народився 11 лютого 1976 року в місті Йошкар-Ола, Марійська республіка, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Всеукраїнської партії духовності і патріотизму, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Савіна Олена Вікторівна : народилася 4 лютого 1972 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 55, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Комишани міста Херсона, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Сальдо Володимир Васильович : народився 12 червня 1956 року в селі Жовтневе Жовтневого району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Херсонська асоціація будівельників і інвесторів "Будінвестсоюз", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Співаковський Олександр Володимирович : народився 28 березня 1957 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Стремоусов Кирило Сергійович : народився 26 грудня 1976 року в смт Гольмівський Микитівської райради міста Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ІА "ТАВРІЯ-НЬЮС", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Ткаченко Павло Павлович : народився 7 вересня 1989 року в місті Гола Пристань Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Федін Василь Вікторович : народився 2 листопада 1968 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "СМАРТ МАРІТАЙМ ГРУП", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Херсонская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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