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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 183 Херсонская область

10 июля, 23:20

Полный список кандидатов в нардепы на 183-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 183 (Херсонская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бердник Дініс Володимирович : народився 26 червня 1980 року в місті Душанбе, Таджикистан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Тарле", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Бережна Зоя Яківна : народилася 3 жовтня 1961 року в селі Залазько Камінь-Каширського району Волинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Херсонська міська громадська організація "Жіночий клуб "Ініціатива", безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Білоковиленко Сергій Павлович : народився 8 вересня 1969 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Парки Херсона", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Бутрій Дмитро Стефанович : народився 15 березня 1973 року в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Херсонська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Вагнєр Вікторія Олександрівна : народилася 21 травня 1981 року в селі Георгіївка Жарминського району Семипалатинської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, КЗ "Обласна лікарня відновного лікування" Херсонської обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Горланов Іван Олександрович : народився 23 квiтня 1985 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник міського голови, виконавчий комітет Херсонської міської ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Кирилов Юрій Євгенович : народився 20 липня 1980 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ректор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Костяк Микола Михайлович : народився 1 грудня 1954 року в селі Мічуріне Тельманівського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кулешов Валерій Юрійович : народився 26 листопада 1983 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Лугова Галина Леонідівна : народилася 10 квiтня 1976 року в місті Херсоні, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Антонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в смт Антонівка Дніпровського району міста Херсона, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Социальная справедливость".

Одарченко Юрій Віталійович : народився 5 квiтня 1960 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Опанащенко Михайло Володимирович : народився 12 грудня 1977 року в місті Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Асоціація "Мости України", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Семенчев Ігор Ігорович : народився 21 сiчня 1982 року в місті Красногорівка Мар’їнського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Антонівський селищний голова міста Херсона, безпартійний, проживає в смт Антонівка Дніпровського району міста Херсона, судимість відсутня, самовисування.

Середа Анна Олександрівна : народилася 17 грудня 1985 року в місті Херсоні, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ФОП "Бедринов", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Тихонько Костянтин Сергійович : народився 12 липня 1973 року в місті Боярка Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з економіки, ДП "Дослідний завод спецелектрометалургії ІЕЗ ім. Є.О. Патона" НАНУ, керівник проектів, ГО "БФ" Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тоцький Віктор Володимирович : народився 20 серпня 1986 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Берег-5","Берег-9", "Патона-9", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Хохленко Тетяна Анатоліївна : народилася 20 сiчня 1978 року в селі Велетенське Білозерського району Херсонської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Щербаков Андрій Костянтинович : народився 9 липня 1968 року в місті Херсоні, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ГО "ДРЕВО", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Напомним, Херсонская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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