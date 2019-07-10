Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 187 Хмельницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 187-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 187 (Хмельницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бейдерман Броніслава Володимирівна : народилася 27 лютого 1958 року в місті Гайсин Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчителька математики, ліцей № 17 м. Хмельницького, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Галко Олександр Михайлович : народився 20 вересня 1978 року в місті Городок Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри права, Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Діденко Віталій Васильович : народився 28 листопада 1975 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, голова, Хмельницька міська організація Всеукраїнського Об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Коваль Аліна Володимирівна : народилася 19 червня 1976 року в смт Ясне Волочиського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Компанія "Інвол", безпартійнa, проживає в місті Волочиськ Волочиського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Мельник Сергій Іванович : народився 22 лютого 1965 року в селі Моломолинці Хмельницького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Миронов Руслан Сергійович : народився 26 листопада 1981 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Неволько Вячеслав Анатолійович : народився 26 березня 1965 року в селі Пальчики Бахмацького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Онищук Майя Іванівна : народилася 1 травня 1977 року в місті Хмельницькому, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, артистка-солістка оркестру, академічний ансамбль пісні і танцю "Козаки Поділля" Хмельницької обласної філармонії, член Аграрної партії України, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Слободян Олег Феліксович : народився 11 вересня 1977 року в селі Дзвенигород Борщівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник голови – прессекретар Департаменту апаратної роботи та комунікації, Адміністрація Державної прикордонної служби України, безпартійний, проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Собко Анатолій Іванович : народився 1 червня 1970 року в селі Вербка-Мурована Ярмолинецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПВРП "Мазсервіс", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Стефанчук Микола Олексійович : народився 4 травня 1981 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, державна організація "Національний офіс інтелектуальної власності", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Франко Іван Петрович : народився 20 травня 1972 року в місті Дрогобич Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря, Хмельницька обласна лікарня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Чернилевський Костянтин Іванович : народився 23 сiчня 1970 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Напомним, Хмельницкая область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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