Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 188 Хмельницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 188-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 188 (Хмельницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бочкарьова Оксана Валеріївна : народилася 21 червня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Кліщ Віктор Васильович : народився 30 березня 1962 року в селі Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Зелені", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Кокаревич Артур Андрісович : народився 20 вересня 1991 року в місті Дрезден, Німеччина, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Лабазюк Сергій Петрович : народився 4 червня 1980 року в місті Волочиськ Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Волочиськ Волочиського району Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Наконечний Михайло Павлович : народився 3 вересня 1956 року в селі Швайківка Бердичівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовий пенсіонер, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Очеретянко Віктор Іванович : народився 2 липня 1970 року в смт Чуднів Чуднівського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший проректор, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Хмельницкая область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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