Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 189 Хмельницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 189-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 189 (Хмельницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Артарі-Колумб Борис Юрійович : народився 6 квiтня 1976 року в місті Оренбург, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ТОВ "Епіцентр К", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Боровик Володимир Олександрович : народився 20 лютого 1950 року в місті Красилів Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Красилів Красилівського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Брень Ольга Василівна : народилася 19 травня 1985 року в місті Нетішин Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бібліотекар, Нетішинська загальноосвітня школа № 2, безпартійнa, проживає в місті Нетішин Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Буханевич Олександр Миколайович : народився 25 лютого 1977 року в селі Печанівка Дзержинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова вченої ради, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Войцеховський Василь Володимирович : народився 18 сiчня 1983 року в селі Кунів Ізяславського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Нетішин Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Волкотруб Назарій Васильович : народився 20 лютого 1984 року в смт Базалія Теофіпольського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "Грузевиця-Агро", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Теофіполь Теофіпольського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Гордієнко Віталій Сергійович : народився 11 листопада 1976 року в місті Дергачі Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Зрютін Олександр Іванович : народився 20 березня 1954 року в селі Іспас Вижницького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Дорадо", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кишко Вячеслав Олександрович : народився 16 листопада 1965 року в селі Матіївка Бахмацького району Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу оперативного реагування служби безпеки, ТОВ "Епіцентр К", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Копанчук Олена Євгенівна : народилася 1 листопада 1978 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Копанчук та Партнери", безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Лозовий Вадим Миколайович : народився 30 сiчня 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, заступник голови, ТОВ "Епіцентр К", освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Лопатовський Олег Дмитрович : народився 14 березня 1969 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Мамекін Ігор Віталійович : народився 9 лютого 1983 року в місті Вовчанськ Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронник, ТОВ "Корвег", безпартійний, проживає в місті Вовчанськ Вовчанського району Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Миклуш Олександр Петрович : народився 2 серпня 1965 року в селі Кучівка Старокостянтинівського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Славута Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Міщенко Олександр Володимирович : народився 15 червня 1978 року в місті Ржищів Кагарлицького району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронник, ТОВ "Корвег", безпартійний, проживає в місті Кагарлик Кагарлицького району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Ратошнюк Андрій Вікторович : народився 11 грудня 1986 року в місті Красилів Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Красилів Красилівського району Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Рибак Юрій Олександрович : народився 16 березня 1972 року в селі Листове Сакського району Кримської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Буд Кепітал Менеджмент", безпартійний, проживає в селі Волоське Деражнянського району Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Роженко Сергій Анатолійович : народився 6 лютого 1977 року в місті Олександрія Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, торговельний центр "Епіцентр К" № 8, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Романішин Володимир Леонідович : народився 22 квiтня 1961 року в смт Віньківці Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з організаційно-правових питань, ПП "Медіа-центр "Подільські Вісті", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Скобельський Василь Петрович : народився 25 лютого 1981 року в місті Олевськ Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронець, ТОВ "Корвег", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Солодкий Олександр Станіславович : народився 28 грудня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, будівельно-господарський гіпермаркет "Епіцентр К", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Урсакій Сергій Валерійович : народився 12 березня 1980 року в селі Балківці Новоселицького району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови товариства з питань аналітики, планування та замовлень, ТОВ "Епіцентр К", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шарий Дмитро Петрович : народився 4 червня 1979 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Чорноморськ Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОВІРЯЙ ДІЛАМ".

Шинькович Андрій Васильович : народився 2 березня 1976 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шубарський Юрій Володимирович : народився 21 квiтня 1986 року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний державний інспектор, Управління Держпраці у Хмельницькій області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Яцков Борис Олександрович : народився 2 квiтня 1966 року в місті Ізяслав Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Ізяславська районна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Хмельницкая область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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