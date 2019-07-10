Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 191 Хмельницкая область

Полный список кандидатов в нардепы на 191-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 191 (Хмельницкая область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Артеменко Віктор Володимирович : народився 17 липня 1991 року в місті Старокостянтинів Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Старокостянтинів Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Афанасьєв Олександр Вікторович : народився 4 серпня 1982 року в місті Старокостянтинів Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, Старокостянтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 8, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Старокостянтинів Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Бойко Антоніна Олександрівна : народилася 23 квiтня 1988 року в селі Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Бойко Михайло Дмитрович : народився 20 листопада 1969 року в селі Охрімівці Віньковецького району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора зі зв’язків з громадськістю, ТОВ "Агрохолдинг 2012", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Бондар Алла Василівна : народилася 16 травня 1980 року в місті Одесі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Бондар Віктор Васильович : народився 5 листопада 1975 року в місті Ленінград, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Дубовик Олег Віталійович : народився 30 жовтня 1982 року в смт Летичів Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, адвокатське бюро "Адвізерс", безпартійний, проживає в смт Летичів Летичівського району Хмельницької області, судимість відсутня, самовисування.

Кравчук Юрій Миколайович : народився 12 сiчня 1978 року в смт Стара Синява Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в смт Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Мартинюк Лілія Володимирівна : народилася 21 травня 1982 року в селі Пилява Старосинявського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Транс-Альянс Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пономарьов Сергій Вікторович : народився 19 лютого 1968 року в селі Григорівка Старокостянтинівського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Автодім-Старокостянтинів", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Старокостянтинів Старокостянтинівського району Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Потапова Марина Валеріївна : народилася 1 серпня 1974 року в місті Могилів, Білорусь, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Решетняк Оксана Іванівна : народилася 11 серпня 1969 року в селі Колибаївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Співак Олександр Михайлович : народився 30 вересня 1973 року в селі Коров`є Теофіпольського району Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "АСПІК ГРУП", член Аграрної партії України, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, самовисування.

Шпак Микола Васильович : народився 6 серпня 1975 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Хмельницкая область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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