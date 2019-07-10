Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 83 Ивано-Франковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 83-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 83 (Ивано-Франковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Баранкевич Галина Євгенівна : народилася 30 вересня 1986 року в місті Івано-Франківську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, актриса, Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка, безпартійнa, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Вінтоняк Віктор Михайлович : народився 2 серпня 1964 року в селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Волгін Андріан Вікторович : народився 12 жовтня 1984 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "ГАРАНТБУД-ІФ", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Гарасимко Іван Михайлович : народився 6 липня 1985 року в селі Семенівка Городенківського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Західні Енерго Технології", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Курпіль Олег Михайлович : народився 27 червня 1993 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Петечел Олексій Юрійович : народився 5 листопада 1982 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри кримінального права, навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Угорники міста Івано-Франківська, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Савчук Оксана Василівна : народилася 20 березня 1983 року в селі Чернів Рогатинського району Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Івано-Франківська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Крихівці міста Івано-Франківська, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Сав’юк Тарас Богданович : народився 7 жовтня 1978 року в селі Микитинці Косівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, державне лісопромислове підприємство "Прикарпатліс", безпартійний, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Сторожук Андрій Леонідович : народився 20 червня 1992 року в місті Броди Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Спортивний біатлонний комплекс" Поляницької сільської ради, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Тітов Володимир Дмитрович : народився 9 грудня 1947 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Олександр Леонідович : народився 8 квiтня 1971 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в селі Поляниця міста Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Ивано-Франковская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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