Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 86 Ивано-Франковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 86-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 86 (Ивано-Франковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Виноградник Тарас Теофілович : народився 23 червня 1964 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Арсенал Сіті", член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Данилів Іван Іванович : народився 12 вересня 1968 року в селі Кальна Долинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Долинська районна рада Івано-Франківської області, безпартійний, проживає в селі Кальна Долинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Дзеса Остап Васильович : народився 4 лютого 1953 року в селі Станківці Долинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Івано-Франківська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Дирів Анатолій Борисович : народився 1 лютого 1970 року в селищі Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Кузь Андрій Петрович : народився 27 вересня 1981 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Константа сервіс капітал", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Макота Галина Зенонівна : народилася 14 липня 1983 року в місті Болехів Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника управління – начальник відділу, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", проживає в місті Болехів Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Матвєєва Тетяна Євгенівна : народилася 13 березня 1970 року в місті Долина Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Медіацентр "Свіча", безпартійнa, проживає в селі Оболоння Долинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Матусевич Олександр Борисович : народився 20 березня 1974 року в селі Старий Мізунь Долинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Вигодське лісове господарство", безпартійний, проживає в селі Пациків Долинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Покришка Іван Дмитрович : народився 6 лютого 1990 року в селі Слобода-Болехівська Долинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Слобода-Болехівська Долинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Полуектов Юрій Євгенович : народився 18 червня 1972 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Міжнародна благодійна організація "Міжнародний духовний центр "Преображення", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Понайда Олег Володимирович : народився 23 сiчня 1993 року в селі Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Рожнятівська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Скрипко Василь Дмитрович : народився 15 сiчня 1970 року в селі Небилів Рожнятівського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри хірургії післядипломної освіти та кафедри онкології, Івано-Франківський національний медичний університет, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Филюк Любов Степанівна : народилася 5 лютого 1993 року в селі Бабче Богородчанського району Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Бабче Богородчанського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Ивано-Франковская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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