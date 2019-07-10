Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 88 Ивано-Франковская область

Полный список кандидатов в нардепы на 88-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 88 (Ивано-Франковская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Аронець Олександр Романович : народився 23 квiтня 1988 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Базюк Тамара Володимирівна : народилася 18 вересня 1982 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус, безпартійнa, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Вережак Іван Михайлович : народився 5 липня 1986 року в місті Городенка Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Котиківський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Котиківка Городенківського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Григорчук Мирослав Васильович : народився 28 вересня 1962 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри державно-правових дисциплін, Університет економіки та права "КРОК", безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Іванчук Андрій Володимирович : народився 16 червня 1973 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Калин Роман Ярославович : народився 29 серпня 1968 року в селі Чортовець Городенківського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПП фірма "Вотум", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, самовисування.

Княгницький Тарас Дмитрович : народився 13 лютого 1964 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Афган-Прайд", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Крутчак Василь Васильович : народився 17 сiчня 1986 року в селі Глибоке Богородчанського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ "ПІВНІЧНИЙ ШЛЯХ", проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Ласійчук Мирослав Дмитрович : народився 27 квiтня 1957 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Пак Володимир Геннадійович : народився 21 сiчня 1974 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Сав’юк Оксана Ярославівна : народилася 26 вересня 1965 року в селі Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової ради, Клініка репродуктивної медицини "Надія", член Аграрної партії України, проживає в селі Ковалівка Коломийського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Стефурак Василь Васильович : народився 3 червня 1976 року в селі Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник, ФГ "ЦЕНТР ВІДРОДЖЕННЯ ВІВЧАРСТВА", безпартійний, проживає в селі Молодятин Коломийського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Тимошенко Юрій Володимирович : народився 3 квiтня 1961 року в селі Дивне Апанасенковського району Ставропольського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.

Токарчук Олег Володимирович : народився 1 серпня 1975 року в селі Ольгопіль Чечельницького району Вінницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Коломийська дитяча лікарня КНП "Коломийська ЦРЛ" Коломийської районної ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Шевченко Андрій Леонідович : народився 16 вересня 1991 року в місті Коломия Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, економіст, ТОВ "Парктур", безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Ивано-Франковская область разбита на 7 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 7 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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