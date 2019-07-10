Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 105 Луганская область

Полный список кандидатов в нардепы на 105-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 105 (Луганская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Аністратенко Олександр Григорович : народився 9 сiчня 1970 року в місті Сміла Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бажановська Олена Василівна : народилася 8 березня 1972 року в місті Попасна Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з корпоративної соціальної відповідальності та соціального розвитку, ДТЕК Придніпровська ТЕС, безпартійнa, проживає в місті Ровеньки Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Богиня Олександр Олександрович : народився 1 липня 1975 року в місті Щастя Жовтневого району міста Луганська, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Волков Ярослав Олександрович : народився 18 травня 1991 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Донецьку, судимість відсутня, самовисування.

Галаган Юрій Васильович : народився 13 серпня 1957 року в місті Шумськ Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Шумськ Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Галасюк Богдален Богданович : народився 23 червня 1994 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Головко Аліна Миколаївна : народилася 16 вересня 1989 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Гриб Вікторія Олександрівна : народилася 19 червня 1968 року в селі М. Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник напряму зі сталого розвитку, ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО", безпартійнa, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Жиров Ігор Володимирович : народився 28 грудня 1974 року в місті Слов’янськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Жувакін Віктор Олександрович : народився 1 жовтня 1985 року в місті Щастя Жовтневого району міста Луганська, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЛУГАНСЬКБУТАНГАЗ", безпартійний, проживає в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Запорожець Володимир Петрович : народився 1 квiтня 1952 року в селі Вергуни Черкаського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Васильків Шполянського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Іваненко Геннадій Георгійович : народився 7 жовтня 1963 року в місті Кіровськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Луганська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, самовисування.

Качан Олексій Вікторович : народився 15 березня 1969 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ЗА ЖИТТЯ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кобзар Сергій Олегович : народився 22 травня 1984 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, СФГ "ТОПОЛЬОК", безпартійний, проживає в селі Артема Станично-Луганського району Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Косяк Сергій Петрович : народився 22 травня 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кравченко Владислав Володимирович : народився 13 липня 1975 року в селищі Великий Бурлук Великобурлуцького району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Правова Гільдія", безпартійний, проживає в місті Старобільськ Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Кримовська Анна Петрівна : народилася 19 грудня 1995 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ляшко Дмитро Олександрович : народився 19 грудня 1977 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Мартинів Людмила Володимирівна : народилася 13 жовтня 1974 року в селі Нова Кам’янка Жовківського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Медведчук Сергій Володимирович : народився 25 березня 1959 року в селищі Абан Абанського району Красноярського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ТОВ "Керамбуд", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Мельник Світлана Вікторівна : народилася 10 грудня 1985 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Міхова Інеса Сергіївна : народилася 21 жовтня 1989 року в місті Запоріжжі, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мусійченко Микола Георгійович : народився 19 грудня 1978 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, адвокатське бюро "Миколи Мусійченка", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Нікітченко Володимир Олегович : народився 26 липня 1991 року в місті Канів Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Острєцов Микита Вікторович : народився 27 травня 1998 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Подгорна Дарія Сергіївна : народилася 23 серпня 1992 року в селі Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Ходосівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Попова Анастасія Євгенівна : народилася 4 травня 1996 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Пріліпа Віталій Вікторович : народився 13 березня 1978 року в місті Свердловськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу з паливозабезпечення, відокремлений підрозділ "Луганська теплова електрична станція" ТОВ "ДТЕК Східенерго", член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Смольніков Іван Станіславович : народився 24 квiтня 1989 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Татарка Сергій Миколайович : народився 24 травня 1962 року в місті Щастя Жовтневого району міста Луганська, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Побєдівський сільський голова Новоайдарського району Луганської області, безпартійний, проживає в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Чудовський Ігор Вячеславович : народився 20 вересня 1964 року в місті Єлгава, Латвія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в смт Ворзель міста Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Шевцов Олексій Вікторович : народився 8 грудня 1969 року в місті Томськ, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Жилбудсервіс", безпартійний, проживає в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Шманьов Ігор Леонідович : народився 23 жовтня 1967 року в місті Кіровську Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, член наглядової ради, ПрАТ "Бондарівське", безпартійний, проживає в селі Кримське Новоайдарського району Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Напомним, Луганская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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