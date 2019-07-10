Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 107 Луганская область

Полный список кандидатов в нардепы на 107-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 107 (Луганская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бестаєв Іван Львович : народився 17 сiчня 1987 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Бондаренко Олександр Іванович : народився 10 сiчня 1968 року в місті Лисичанськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ГО "Слуга Народу", безпартійний, проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Воронков Дмитро Валерійович : народився 21 жовтня 1982 року в місті Димитров Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, системний адміністратор, Центр первинної медично-санітарної допомоги Дніпровського району міста Києва, безпартійний, проживає в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Говоруха Максим Миколайович : народився 22 жовтня 1976 року в місті Свердловськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Бона Фіде груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зеленський Олег Вікторович : народився 26 грудня 1983 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, самовисування.

Кобець Вячеслав Леонідович : народився 5 серпня 1988 року в місті Умань Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в селі Коржова Слобода Уманського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Кузьміна Іветта Юріївна : народилася 11 вересня 1978 року в місті Луганську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кулеша Анатолій Володимирович : народився 27 квiтня 1984 року в селі Вовнянка Миргородського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Миргород Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Матвієнко Наталія Леонідівна : народилася 10 грудня 1979 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "ГАРМОНІЯ", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Новомосковськ Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Почепа Віталій Сергійович : народився 20 вересня 1983 року в смт Кар’єрне Великоолександрівського району Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в смт Кар’єрне Великоолександрівського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Рибалка Олександр Павлович : народився 3 грудня 1959 року в селі Свічківка Драбівського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Свічківка Драбівського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Рибалка Сергій Вікторович : народився 13 червня 1970 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст управління економічної безпеки, ПрАТ "ЛИНІК", безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Рибалка Сергій Вікторович : народився 22 липня 1978 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Рибалка Юрій Георгійович : народився 19 жовтня 1967 року в місті Вільнянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник служби безпеки, ТОВ "Спорт-Статус", безпартійний, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, самовисування.

Сорокін Олександр Олексійович : народився 19 липня 1976 року в селі Трьохізбенка Слов’яносербського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, КП "ЛО "ФАРМАЦІЯ-ПІВНІЧ", безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Станчевський Олексій Михайлович : народився 10 серпня 1993 року в місті Бердянськ Запорізької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, інформаційно-аналітичне агентство "Рейтинг", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Сухов Олександр Сергійович : народився 20 травня 1984 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Кадіївка Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Таранов Дмитро Валерійович : народився 9 серпня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Холоденко Юлія Сахібівна : народилася 24 червня 1995 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Бабинці Бородянського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Шакун Сергій Вікторович : народився 15 червня 1966 року в місті Первомайську Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області, безпартійний, проживає в місті Попасна Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Шведов Віталій Миколайович : народився 7 сiчня 1976 року в місті Лисичанськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Шилін Сергій Іванович : народився 20 листопада 1959 року в місті Лисичанськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Лисичанський міський голова, безпартійний, проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Шутов Володимир Сергійович : народився 3 лютого 1956 року в селі Склімин Могильовської області, Білорусь, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Щеглаков Едуард Іванович : народився 19 серпня 1971 року в місті Гомель, Білорусія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Лисичанська міська рада, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Лисичанськ Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Луганская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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