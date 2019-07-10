Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 114 Луганская область

Полный список кандидатов в нардепы на 114-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 114 (Луганская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Базан Ольга Миколаївна : народилася 20 березня 1987 року в місті Червоноград Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови правління, БО "Народна довіра", безпартійнa, проживає в місті Червоноград Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Василець Олеся Олександрівна : народилася 30 червня 1993 року в місті Луганську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Луганську, судимість відсутня, самовисування.

Домащенко Тетяна Вікторівна : народилася 16 травня 1970 року в селищі Вільхове Станично-Луганського району Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, КУ "Районний методичний кабінет працівників освіти Станично-Луганського району", безпартійнa, проживає в селищі Вільхове Станично-Луганського району Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Крамаренко Анатолій Олександрович : народився 8 травня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, директор, ТОВ "Авторитет ХОРС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА".

Куц Сергій Володимирович : народився 26 лютого 1991 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер, Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Латишева Людмила Анатоліївна : народилася 14 липня 1962 року в смт Новопсков Новопсковського району Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в смт Новопсков Новопсковського району Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Ліщинський Віктор Станіславович : народився 11 лютого 1962 року в місті Большая Річка, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, ТОВ "БМП Планета-Буд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лой Вікторія Володимирівна : народилася 9 лютого 1988 року в місті Шахтарськ Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер персоналу, ФОП "Матковська Ю.A.", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Шахтарськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Мойсєєв Максим Сергійович : народився 31 березня 1986 року в місті Біла Церква Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ПРИЗАЛ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Мошенський Валерій Захарович : народився 1 червня 1957 року в смт Ящикове Перевальського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Інститут громадського контролю", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Падєєв Станіслав Володимирович : народився 18 червня 1983 року в місті Міусинськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Хрустальний Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Файад Даніель Алійович : народився 11 травня 1998 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Хижняк Ілля Андрійович : народився 6 травня 1991 року в місті Артемівськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор філіалу, компанія "Маріо Сервіс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шахов Сергій Володимирович : народився 7 травня 1975 року в селищі Саяк міста Балхаш Джезказганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в місті Кадіївка Луганської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Луганская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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