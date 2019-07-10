Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 115 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 115-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 115 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Зібран Андрій Ігорович : народився 8 грудня 1983 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Львівська вода", член Політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Народні герої", проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Квурт Володимир Леонідович : народився 1 серпня 1967 року в селі Мовчанівка Рокитнянського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Винниківський міський голова міста Львова, безпартійний, проживає в місті Винники міста Львова, судимість відсутня, самовисування.

Михальчишин Юрій Адріянович : народився 14 листопада 1982 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, офіцер групи комплектування окремого загону спеціального призначення "Азов", в/ч 3057 Національної гвардії України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Москаленко Андрій Олександрович : народився 5 березня 1987 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань розвитку, виконавчий комітет Львівської міської ради, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Піпа Наталія Романівна : народилася 12 жовтня 1983 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Кращий Сихів", безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Рабешко Богдан Русланович : народився 12 грудня 1979 року в місті Дубровиця Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор ТОВ "Західна Україна", заступник директора МПП ВКФ "Руслан", фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Секела Руслан Михайлович : народився 6 грудня 1975 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СмартКонсалтТім", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Хміль Михайло Михайлович : народився 11 травня 1973 року в селі Брюховичі Перемишлянського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Зубра Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Шубка Катерина Павлівна : народилася 29 грудня 1985 року в місті Кяхта, Республіка Бурятія, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Вест Партнерс", безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Янкович Назар Юрійович : народився 19 жовтня 1989 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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