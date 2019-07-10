Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 116 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 116-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 116 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Веремчук Валерій Миколайович : народився 23 жовтня 1979 року в місті Нововолинськ Волинської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, орган самоорганізації населення громадського формування з охорони громадського порядку в місті Львові "Народна Самооборона", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Доманський Володимир Володимирович : народився 12 серпня 1974 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Брюховицький селищний голова, безпартійний, проживає в смт Брюховичі міста Львова, судимість відсутня, самовисування.

Зінкевич Ігор Володимирович : народився 9 червня 1983 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер-програміст, УОАЗОР ГУНП у Львівській області, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Клим Володимир Петрович : народився 16 квiтня 1968 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Княжицький Микола Леонідович : народився 2 червня 1968 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Козак Іванна Іванівна : народилася 3 липня 1962 року в селі Соколя Мостиського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ЛКП "Рясне-402", безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Лисецька Світлана Володимирівна : народилася 15 вересня 1970 року в смт Стебник Дрогобицького району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Нарлік", фізична особа – підприємець, член Української партії "Зелена планета", проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Мельник Ростислав Леонідович : народився 22 листопада 1978 року в селі Красне Буського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, корпорація "РІЕЛ ГРУП", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Подоляк Ірина Ігорівна : народилася 2 травня 1967 року в місті Золочів Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Попович Василь Васильович : народився 7 квiтня 1956 року в селі Осій Іршавського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ "Львів-Інтуртранс", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Романяк Марта Олегівна : народилася 19 березня 1985 року в місті Сокаль Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління інформаційних технологій, департамент розвитку Львівської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Тимчій Наталія Вікторівна : народилася 4 сiчня 1978 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник відділу звернень громадян і надання допомоги репресованим, виконавчий апарат Львівської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Фаріон Ірина Дмитрівна : народилася 29 квiтня 1964 року в місті Львові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор, катедра української мови Національного університету "Львівська політехніка", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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