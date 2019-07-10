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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 119 Львовская область

10 июля, 18:15

Полный список кандидатов в нардепы на 119-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 119 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрущенко Андрій Олександрович : народився 24 березня 1979 року в селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Старояричівський сільський голова, безпартійний, проживає в селі Старий Яричів Кам’янка-Бузького району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Бондар Михайло Леонтійович : народився 17 листопада 1973 року в селі Бодячів Сокальського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Дудчак Андрій Богданович : народився 13 грудня 1982 року в місті Броди Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Броди Бродівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Івах Сергій Ярославович : народився 8 лютого 1972 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Радехівська районна державна адміністрація Львівської області, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Іщук Микола Васильович : народився 18 березня 1975 року в селі Мала Мощаниця Здолбунівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Кавецький Орест Юрійович : народився 20 липня 1988 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Гал Сир Продукт", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ковальчук Ігор Васильович : народився 5 травня 1949 року в селі Пониковиця Бродівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, комунальне некомерційне підприємство "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" Львівської обласної ради, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Кравчук Віталій Володимирович : народився 1 травня 1977 року в місті Перемишляни Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ГО "Слуга народа УКРАЇНИ", безпартійний, проживає в місті Броди Бродівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Мацюк Тарас Ярославович : народився 9 березня 1983 року в cелі Павлів Радехівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Проводу, Всеукраїнська громадська організація "ЗОЛОТІ ЛЕВИ ЧОРНОЇ СОТНІ", безпартійний, проживає в селі Павлів Радехівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Островський Назарій Іванович : народився 29 листопада 1986 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Броди Бродівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Сех Ірина Ігорівна : народилася 20 вересня 1970 року в селі Вербівчик Бродівського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Броди Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Сліпець Ростислав Степанович : народився 20 жовтня 1975 року в місті Буськ Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Буський міський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Буськ Буського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Тіщенко Олександр Володимирович : народився 11 грудня 1975 року в смт Красне Буського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, військовий комісар, Львівський обласний військовий комісаріат, безпартійний, проживає в місті Буськ Буського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Шиба Олег Ярославович : народився 22 березня 1975 року в селі Радванці Радехівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ТОВ "Техніка-Радехів", безпартійний, проживає в селі Радванці Радехівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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