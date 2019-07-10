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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 122 Львовская область

10 июля, 18:15

Полный список кандидатов в нардепы на 122-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 122 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Андрейко Віталій Васильович : народився 23 вересня 1977 року в селі Воля-Старицька Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Комфортмістобуд", безпартійний, проживає в місті Новояворівськ Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Бакунець Павло Андрійович : народився 10 липня 1987 року в місті Яворів Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Яворівський міський голова, безпартійний, проживає в місті Яворів Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Буричко Світозар Зіновійович : народився 12 березня 1977 року в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника відділу митного оформлення № 4, митний пост "Грушів" Львівської митниці Державної фіскальної служби України, безпартійний, проживає в селі Равське Жовківського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Герман Богдан Петрович : народився 31 травня 1967 року в селі Деревня Жовківського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сколе Сколівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Гнатуш Андрій Романович : народився 1 липня 1988 року в смт Липова Долина Липоводолинського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Демчина Роман Іванович : народився 19 вересня 1968 року в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Рома", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Демчишин Наталія Іванівна : народилася 16 травня 1965 року в селі Родатичі Городоцького району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, чергова стрілочного поста, Регіональна філія "Львівська залізниця" АТ "Українська залізниця", безпартійнa, проживає в селі Мервичі Жовківського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Дума Андрій Романович : народився 21 сiчня 1976 року в селі Рясне Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Львівське АТП-14631", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Зінько Микола Любомирович : народився 24 жовтня 1987 року в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Рава-Руський міський голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Ковалик Михайло Іванович : народився 5 жовтня 1976 року в місті Яворів Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Прушиньскі-Україна", безпартійний, проживає в місті Яворів Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Мошковський Юрій Іванович : народився 8 березня 1977 року в селі Поріччя Городоцького району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПП "БАКАЛ-МІВ", безпартійний, проживає в селі Підрясне Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Муравський Ігор Васильович : народився 23 березня 1970 року в місті Жовква Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Жовква Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Онисько Роман Михайлович : народився 1 березня 1982 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Будінвест траст", безпартійний, проживає в селі Козулька Жовківського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Пекар Володимир Васильович : народився 6 серпня 1981 року в селі Рогізно Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Девелоперська компанія "Моя країна", безпартійний, проживає в місті Новояворівськ Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Рибчинський Євген Юрійович : народився 21 грудня 1969 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Самардак Ігор Степанович : народився 15 липня 1981 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Яворівська районна державна адміністрація Львівської області, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Сеньо Орест Андрійович : народився 15 травня 1985 року в селі Прилбичі Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Стар-Техно Україна", безпартійний, проживає в місті Новояворівськ Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Ушарук Сергій Миколайович : народився 8 грудня 1983 року в місті Улан-Батор, Монголія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Галичбудсервіс", безпартійний, проживає в місті Новояворівськ Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Шот Петро Васильович : народився 8 липня 1983 року в селищі Шкло Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Яворівська ДПІ Городоцького управління ГУ ДФС у Львівській області, безпартійний, проживає в смт Шкло Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Шумський Андрій Миколайович : народився 24 листопада 1978 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "АМ-Груп", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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