Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 125 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 125-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 125 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Антошик Мар’ян Богданович : народився 28 серпня 1986 року в місті Старий Самбір Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, оператор з добування нафти і газу, НГВУ "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта", безпартійний, проживає в місті Старий Самбір Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Доскіч Юрій Юрійович : народився 26 липня 1970 року в cелі Зубра Пустомитівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ТДВ "ГАЛ-КАТ", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Дубас Андрій Богданович : народився 25 листопада 1987 року в місті Самбір Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Асоціація українських банків, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Качмарик Ярослав Дмитрович : народився 25 травня 1962 року в селі Лановичі Самбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Курій Василь Васильович : народився 14 жовтня 1974 року в селі Стрілки Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Лопушанка-Хомина Старосамбірського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Кутний Роман Антонович : народився 23 сiчня 1956 року в селі Суховоля Городоцького району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Лопушанський Андрій Ярославович : народився 4 грудня 1962 року в місті Добромиль Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Конгрес Українських Націоналістів, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Максименко Ярослав Володимирович : народився 4 червня 1991 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ГО "Громадський рух "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Міськів Юрій Володимирович : народився 3 березня 1976 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор Департаменту фінансів промисловості, Міністерство фінансів України, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Піхоцький Ігор Михайлович : народився 30 липня 1964 року в селі Недільна Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Старосамбірський РВ ГУ ДМС України у Львівській області, безпартійний, проживає в селі Недільна Старосамбірського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Проданюк Юрій Юрійович : народився 10 квiтня 1965 року в селі Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник польотами – льотчик, в/ч А3913, безпартійний, проживає в місті Новий Калинів Самбірського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Саврук Володимир Степанович : народився 24 грудня 1969 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Рейдер", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Смолінський Володимир Осипович : народився 26 травня 1964 року в селищі Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Нижанковицький селищний голова, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Нижанковичі Старосамбірського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Сюшко Степан Миколайович : народився 2 сiчня 1975 року в селі Волосянка Сколівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, коледж Львівського університету бізнесу та права, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Самбір Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Яворський Микола Миколайович : народився 5 квiтня 1981 року в селі Розлуч Турківського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ Будівельна фірма "СерКоН Груп", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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