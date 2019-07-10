Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 126 Львовская область

Полный список кандидатов в нардепы на 126-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 126 (Львовская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гаврон Володимир Іванович : народився 12 квiтня 1977 року в місті Жидачів Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Жидачів Жидачівського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Гергерт Андрій Валерійович : народився 22 травня 1978 року в місті Миколаїв Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Ілів Миколаївського району Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Гірник Євгеній Володимирович : народився 12 серпня 1986 року в селі Нижня Стинава Стрийського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ФОП Гірник В.Є., фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Загородний Василь Іванович : народився 13 квiтня 1980 року в селі Старі Петликівці Бучацького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, СВК "Агровиріб", член Аграрної партії України, проживає в селі Загірне Стрийського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Калин Мар’ян Миронович : народився 3 листопада 1974 року в селі Монастирець Жидачівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Канівець Олег Леонідович : народився 3 червня 1963 року в селі Нежухів Стрийського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Благодійний фонд "Добре серце", член політичної партії "Гражданская позиция", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Карпінська Ірина Ярославівна : народилася 1 червня 1984 року в місті Моршин Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу моніторингу проектів державних інвестицій та МТД департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, член Української партії, проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Українська партія.

Кіт Андрій Богданович : народився 2 листопада 1971 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Ясенівці Золочівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Кулак Володимир Антонович : народився 21 травня 1974 року в селі Дубравка Жидачівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Тернопільська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, самовисування.

Кушина Ростислав Ігорович : народився 27 сiчня 1987 року в місті Моршин Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Моршин Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Наконечний Володимир Михайлович : народився 18 травня 1982 року в місті Трускавець Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, безпартійний, проживає в місті Трускавець Львівської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Турко Олег Мирославович : народився 25 березня 1967 року в селищі Івано-Франкове Яворівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Івано-Франкове Яворівського району Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Филик Олег Зеновійович : народився 13 листопада 1979 року в місті Стрий Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТРК "Лан" у формі ТОВ, безпартійний, проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Львовская область разбита на 12 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 12 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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