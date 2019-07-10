Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 214 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 214-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 214 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Безніс Олександр Олександрович : народився 17 грудня 1985 року в місті Юнокомунарівськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Бузницький Василь Юрійович : народився 1 травня 1983 року в місті Якутськ Якутської АРСР, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Правові системи та технології", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Васильєв Олександр Валерійович : народився 28 лютого 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-отоларинголог, Олександрівська клінічна лікарня міста Києва, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Васильчук Вадим Васильович : народився 6 листопада 1982 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Діжечко Максим Володимирович : народився 1 сiчня 1981 року в місті Гуково Ростовської області, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, бізнес-консультант, ТОВ "Енергобудмонтажсервіс", директор, ТОВ "МВД Груп", генеральний менеджер проекту, ГО "Юридична сотня", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Кіпоренко Євген Валерійович : народився 10 травня 1980 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "Антанта Тревел", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кударенко Степан Вікторович : народився 8 серпня 1989 року в селі Хмельове Маловисківського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, віцепрезидент, ПрАТ "ХК "Київміськбуд", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Леденьова Анна Владиславівна : народилася 25 лютого 1994 року в місті Павлоград Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, "Голдблум енд Партнерс", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Маляревич Олесь Вікторович : народився 12 червня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Кіномедія", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Медведенко Станіслав Юрійович : народився 4 квiтня 1979 року в селі Карапиші Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мусієнко Денис Володимирович : народився 24 травня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Болградська районна державна адміністрація Одеської області, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Назаренко Юрій Юрійович : народився 9 березня 1977 року в селі Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Паренюк Альбіна Вільямівна : народилася 18 листопада 1963 року в місті Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, музичний керівник, дошкільний навчальний заклад № 628 ДУС, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пригладь Володимир Вікторович : народився 8 грудня 1976 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Сагуйченко Євген Олександрович : народився 5 липня 1981 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Жовті Води Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Фарфанюк Мирослав Андрійович : народився 15 листопада 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Об’єднання учасників, ветеранів та інвалідів АТО "НАПАЛМ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ференс Богдан Володимирович : народився 16 травня 1984 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант, Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Холкін Олег Анатолійович : народився 2 лютого 1975 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "ІСТ МЕЙД", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Чумак Віктор Васильович : народився 5 червня 1958 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ", проживає в селі Хлепча Васильківського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".

Швакель Олександр Євгенович : народився 3 травня 1991 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник проектів, ГО "БФ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Швець Сергій Федорович : народився 13 червня 1976 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ведучий ранкового випуску, ТОВ ТРК "Студія 1+1", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Шишацький Дмитро Анатолійович : народився 29 серпня 1976 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу логістики, торговельна компанія "Арда-трейдинг", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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