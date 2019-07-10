Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 215 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 215-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 215 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Артеменко Сергій Вікторович : народився 21 липня 1976 року в місті Красноград Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "НВМ – юридичний консалтинг", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Бєлякова Оксана Геннадіївна : народилася 6 травня 1969 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Іллєнко Андрій Юрійович : народився 24 червня 1987 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Константинов Олександр Володимирович : народився 26 квiтня 1980 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кузьменко Андрій Павлович : народився 6 грудня 1973 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора з фінансових питань, ДП "Прозорро", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Куценко Станіслав Ігорович : народився 8 жовтня 1984 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Куцериб Сергій Олегович : народився 1 сiчня 1998 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, студент, Національна академія внутрішніх справ, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мунтян Сергій Миколайович : народився 20 вересня 1971 року в місті Вилкове Кілійського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пархоменко Євген Анатолійович : народився 17 вересня 1989 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Петрук Дмитро Сергійович : народився 30 жовтня 1991 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Савенко Дмитро Анатолійович : народився 5 квiтня 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Авто-Капітал", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шашенко Євген Олександрович : народився 5 березня 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, громадська організація "БФ" Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Юранська Юлія Дмитрівна : народилася 25 серпня 1987 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Яременко Богдан Васильович : народився 25 вересня 1971 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, благодійний фонд "Майдан закордонних справ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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