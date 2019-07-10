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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 217 г.Киев

10 июля, 23:35

Полный список кандидатов в нардепы на 217-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 217 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Безугла Мар’яна Володимирівна : народилася 17 травня 1988 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший інспектор з контролю за виконанням доручень відділу цивільних експертів, Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Біленок Роман Сергійович : народився 7 сiчня 1998 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Васьков Ярослав Валерійович : народився 14 вересня 1981 року в місті Бровари Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КЛЮЧОВІ СИСТЕМИ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гаврилюк Оксана Євгенівна : народилася 11 листопада 1980 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Атон-Торг", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Гончаренко Ганна Володимирівна : народилася 28 липня 1977 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Громадський Рух "Почайна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дерпак Віталій Михайлович : народився 25 червня 1974 року в місті Івано-Франківську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу інвестиційної діяльності та соціально-економічного розвитку, Фонд комунального майна Вишгородського району, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Дєхтярьов Олександр Володимирович : народився 13 липня 1986 року в смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Державний концерн "Укроборонпром", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Жорін Максим Борисович : народився 7 червня 1989 року в місті Рубіжне Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АЗОВ ГУАРД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в смт Макарів Макарівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Іонов Сергій Вікторович : народився 28 сiчня 1977 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Партия Шария".

Коваленко Микола Васильович : народився 25 грудня 1956 року в селі Германівка Обухівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інтертранс-Р" Корпорації "Укрреставрація", член Української партії "Єдність", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Українська партія "Єдність".

Костенко Людмила Василівна : народилася 13 жовтня 1979 року в місті Ізмаїл Одеської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Костенко Олена Олександрівна : народилася 24 травня 1986 року в місті Біла Церква Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Лобода Наталія Миколаївна : народилася 29 березня 1969 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Новіков Владислав Олегович : народився 30 жовтня 1996 року в місті Слов’янськ Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, студент, Київський національний торговельно-економічний університет, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пасічник Вадим Олексійович : народився 26 лютого 1996 року в смт Володарка Володарського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, студент, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", безпартійний, проживає в смт Володарка Володарського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Поліщук Катерина Сергіївна : народилася 21 травня 1998 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Порхун Олександр Володимирович : народився 21 сiчня 1987 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Репеде Тетяна Сергіївна : народилася 30 липня 1981 року в селі Балки Василівського району Запорізької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Благодійна організація Благодійний фонд "Здорове дитинство без меж", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Рибка Михайло Миколайович : народився 29 червня 1976 року в селі Святогорівка Добропільського району Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, самовисування.

Рищук Антон Анатолійович : народився 14 серпня 1997 року в місті Цюрупинськ Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", безпартійний, проживає в місті Олешки Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, самовисування.

Сириця Тарас Федорович : народився 18 лютого 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Сорока Іван Миколайович : народився 29 липня 1967 року в місті Рівному, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар, медичний центр "БІО ПЛЮС", старший викладач, Українська військова медична академія, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Стародуб Анна Петрівна : народилася 11 сiчня 1998 року в смт Корнин Попільнянського району Житомирської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, студентка, Національний транспортний університет, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Тесленко Кирило Геннадійович : народився 27 жовтня 1994 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шарак Олег Миколайович : народився 26 березня 1999 року в місті Ніжин Чернігівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ГО "БФ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шеремет Андрій Олександрович : народився 3 серпня 1994 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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