Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 218 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 218-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 218 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бобер Катерина Олегівна : народилася 21 сiчня 1998 року в селі Чапаєвка Таращанського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, студентка, Київський національний університет будівництва і архітектури, безпартійнa, проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Гончаренко Олександр Юрійович : народився 23 серпня 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "РК КАЛІПСО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Гончарук Василь Віталійович : народився 30 липня 1979 року в місті Малин Малинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Венеціанка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гурін Дмитро Олександрович : народився 24 березня 1982 року в місті Хмельницькому, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Колумбет Антон Сергійович : народився 2 грудня 1986 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КП "Муніципальна охорона", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

Коновал Тарас Павлович : народився 15 травня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "СЛУГА ЗАКОНУ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Костанчук Тарас Дмитрович : народився 9 березня 1964 року в місті Алчевськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Зеон-бізнес системи", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Котляренко Владислав Вадимович : народився 11 квiтня 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ "ХВИЛЯ".

Куницька Анна Олегівна : народилася 17 травня 1984 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Муха Вікторія Вячеславівна : народилася 9 травня 1980 року в місті Тульчин Вінницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, благодійна організація "Фонд Олександра Третьякова", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Плахтій Леся Вікторівна : народилася 6 червня 1979 року в смт Гриців Шепетівського району Хмельницької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Громадська організація "Об’єднання ЖБК та ОСББ Оболонського району м. Києва "ОБОЛОНСЬКА ГРОМАДА", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Приходько Микола Сергійович : народився 27 травня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "ЛУКАТРЕЙД", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Радько Євген Олександрович : народився 14 листопада 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Шимчак Марина Григорівна : народилася 17 вересня 1961 року в місті Жагань, Польща, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Аналітичний центр "Рейтинг Плюс", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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