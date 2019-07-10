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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 220 г.Киев

10 июля, 23:35

Полный список кандидатов в нардепы на 220-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 220 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Арканова-Чорна Ольга Юріївна : народилася 29 листопада 1963 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач кафедри психології, Міжрегіональна академія управління персоналом, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Бондар Ганна Вячеславівна : народилася 23 лютого 1975 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор Директорату технічного регулювання в будівництві, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Гольдарб Максим Юрійович : народився 5 сiчня 1978 року в місті Липкі Кирєєвського району Тульської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ГО "ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дідовець Юрій Вікторович : народився 12 червня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, офіцер юридичного департаменту, Міністерство Оборони України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кармазіна Тетяна Віталіївна : народилася 17 грудня 1980 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора з юридичних питань, ТОВ "ТРК "Всесвітня Інформаційна служба", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кожанов Юрій Олексійович : народився 20 серпня 1975 року в місті Південне Харківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, поліцейський батальйону конвойної служби, Головне управління Національної поліції у місті Києві, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Козленко Олександр Іванович : народився 1 лютого 1957 року в селі Новоархангельськ Кіровоградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Професійна спілка атестованих працівників органів внутрішніх справ України, член Української партії "Єдність", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Українська партія "Єдність".

Корвін-Піотровський Антон Олексійович : народився 18 жовтня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, державне підприємство "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології Національної академії наук України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лещенко Сергій Анатолійович : народився 30 серпня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Міщенко Олексій Васильович : народився 28 червня 1987 року в місті Черняховськ Калінінградської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант-експерт (з оперативних питань) Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом, Департамент захисту національної державності Служби безпеки України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мондриївський Валентин Миколайович : народився 7 листопада 1978 року в селі Журавлиха Ставищенського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Київська міська державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Окопний Олексій Юрійович : народився 27 лютого 1984 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Подоляк Михайло Степанович : народився 5 квiтня 1988 року в селі Бортники Жидачівського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора по роботі з клієнтами, ТОВ "Укртехнобез", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Шпаков Володимир Володимирович : народився 20 листопада 1982 року в місті Чорнобиль Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Переяслав-Хмельницький Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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