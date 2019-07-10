Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 221 г.Киев

Полный список кандидатов в нардепы на 221-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 221 (г.Киев) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Безсмертний Роман Петрович : народився 15 листопада 1965 року в селі Мотижин Макарівського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Бондаренко Василь Іванович : народився 19 грудня 1972 року в селі Бедевля Тячівського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник президента з юридичних питань, Фонд ветеранів військової розвідки України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Ботякова Вікторія Вікторівна : народилася 4 квiтня 1994 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, ВНЗ "Національна академія управління", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Гіглава Вікторія Миколаївна : народилася 9 травня 1974 року в місті Армавір Краснодарського краю, Російська Федерація, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Голіней Михайло Мирославович : народився 14 жовтня 1994 року в селі Добротів Надвірнянського району Івано-Франківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Гусєв Олександр Олександрович : народився 25 сiчня 1985 року в місті Вороніж, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ємець Леонід Олександрович : народився 30 серпня 1979 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Заяць Катерина Василівна : народилася 26 жовтня 1996 року в місті Червоноград Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Іваницький Юлій Володимирович : народився 6 червня 1997 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Касьяненко Дмитро Леонідович : народився 29 вересня 1980 року в місті Семипалатинськ, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, адвокатське бюро "Касьяненко і партнери", безпартійний, проживає в місті Узин Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Клопков Артур Дмитрович : народився 8 березня 1996 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Колесніченко Єлизавета Максимівна : народилася 28 липня 1997 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Костерін Володимир Олександрович : народився 11 серпня 1968 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник директора, ТОВ "Паретеум Україна", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кошевий Олексій Дмитрович : народився 10 серпня 1995 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник проектів, ГО "БФ "Слуга народа", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Лахненко Євгеній Миколайович : народився 31 травня 1980 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Системні рішення", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Леськів Євген Сергійович : народився 19 квiтня 1985 року в місті Комунарськ Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Асоціація "Сміттєпереробників України", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Максименко Єлизавета Сергіївна : народилася 19 травня 1996 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Южноукраїнськ Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Малий Олександра Сергіївна : народилася 30 вересня 1996 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, студентка, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Манойленко Наталія Вікторівна : народилася 5 сiчня 1976 року в місті Острог Рівненської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Міжнародна юридична фірма "АКОРД", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Петренко Юрій Олександрович : народився 27 лютого 1982 року в селі Рихальськ Ємільчинського району Житомирської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Петров Володимир Володимирович : народився 20 листопада 1977 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, продюсер, ТОВ "ЛЮМПЕН ПРОДАКШН", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ "ПІВНІЧНИЙ ШЛЯХ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Плохута Катерина Андріївна : народилася 3 грудня 1996 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Помогайбог Богдан Веніамінович : народився 6 серпня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник виконавчого директора, БО "Всеукраїнський Благодійний Фонд "Слуга Народу", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пономарьова Людмила Сергіївна : народилася 22 липня 1964 року в місті Первомайськ Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пуртова Анна Анатоліївна : народилася 15 квiтня 1982 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, громадська організація "ДІДЖИТАЛ ОСВІТА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ромась Роман Володимирович : народився 15 сiчня 1996 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Слюсарев Іван Олександрович : народився 24 лютого 1994 року в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Молодіжний спортивний рух", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Смик Олександр Петрович : народився 7 червня 1984 року в місті Воркута, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору контролю та моніторингу майна управління з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства, виконавчий апарат Київської обласної ради, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Соломаха Артем Григорович : народився 9 жовтня 1985 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Терентьєв Михайло Олександрович : народився 12 вересня 1985 року в місті Нікополь Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Якуш Сергій Іванович : народився 26 травня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, г.Киев разбита на 13 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 13 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 221 г.Киев". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"