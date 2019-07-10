Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 127 Николаевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 127-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 127 (Николаевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Алєксєєнко Іван Олександрович : народився 5 квiтня 1995 року в селищі Коцюбинське Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник проектів, приватне підприємство "Слуга народа!", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Берсан Андрій Павлович : народився 26 сiчня 1971 року в селі Зелений Яр Миколаївського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник командира, Збройні Сили України, безпартійний, проживає в місті Очаків Очаківського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Білов Гордій Олександрович : народився 14 червня 1983 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПВНЗ "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика", безпартійний, проживає в місті Очаків Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Горбачов Олександр Сергійович : народився 5 грудня 1962 року в місті Совгавань Хабаровського краю, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Дятлов Володимир Миколайович : народився 22 листопада 1960 року в місті Горлівка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дятлов Євген Юрійович : народився 20 лютого 1975 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Міжнародна консалтинг група", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Дятлов Ігор Сергійович : народився 12 вересня 1981 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, благодійний фонд "Довіра Миколаєва", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Єнтін Владислав Олегович : народився 17 березня 1976 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Будекспрес-Н", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Козир Борис Юрійович : народився 6 березня 1975 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Курганський Григорій Миколайович : народився 22 серпня 1980 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Цвіт нації", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Павлов Ігор Миколайович : народився 1 березня 1967 року в місті Казань, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Магістраль-Юг", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Пасічний Олександр Станіславович : народився 3 листопада 1972 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Петров Анатолій Георгійович : народився 5 вересня 1963 року в селі Валя-Пержа Чадир-Лунгського району Республіки Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника порту з питань охорони праці, охорони навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій, ТОВ "Морський спеціалізований порт "Ніка-Тера", член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Петров Олег Дмитрович : народився 12 грудня 1981 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕЛКОРД", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Покровська Ольга Геннадіївна : народилася 19 липня 1991 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Софтік Тойс", безпартійнa, проживає в селі Коблеве Березанського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Рєпін Олександр Володимирович : народився 14 травня 1961 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора – начальник управління житлового господарства, Департамент ЖКГ Миколаївської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Садрідінов Тахір Шамсідінович : народився 21 сiчня 1973 року в місті Ленінабад, Таджикистан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Іванівське", безпартійний, проживає в селі Іванівка Миколаївського району Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Чигринський Сергій Аркадійович : народився 28 травня 1961 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний енергетик, ТОВ "Нікінвест", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Напомним, Николаевская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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