Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 128 Николаевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 128-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 128 (Николаевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Гайду Олександр Васильович : народився 28 сiчня 1976 року в місті Одесі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "Вібо-Транс", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Губська Тетяна Миколаївна : народилася 22 серпня 1958 року в місті Миколаєві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший науковий співробітник, Миколаївський обласний краєзнавчий музей, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Гукасян Спартак Едуардович : народився 17 липня 1984 року в місті Баку, Азербайджан, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер із збуту відділу регіональних продаж, ПАТ "Оболонь", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Дворник Анатолій Анатолійович : народився 11 червня 1976 року в місті Дружківка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник начальника, ТОВ "Морський спеціалізований порт Ніка-Тера", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ільюк Артем Олександрович : народився 17 квiтня 1979 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Партії "Відродження", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Крупенко Костянтин Валентинович : народився 18 липня 1985 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Івеко-Буд", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Курченко Жанна Назарівна : народилася 27 лютого 1970 року в селі Майське Джанкойського району Автономної Республіки Крим, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, кореспондент, всеукраїнська газета "Вісник меморіалу", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Малярчук Ольга Іллівна : народилася 25 грудня 1985 року в місті Миколаєві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Северин Андрій Іванович : народився 14 березня 1991 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Гранд Фінанс Солюшн", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Толпекін Андрій Анатолійович : народився 12 грудня 1979 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Хачатуров Артем Едуардович : народився 16 липня 1979 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БРІЗОЙЛ", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Николаевская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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