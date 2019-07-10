Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 130 Николаевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 130-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 130 (Николаевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бриченко Ігор Віталійович : народився 7 липня 1970 року в селі Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Новопетрівка Снігурівського району Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Вадатурський Андрій Олексійович : народився 11 квiтня 1973 року в селі Трикратне Вознесенського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Донченко Олена Віталіївна : народилася 3 березня 1981 року в селі Кам’янка Очаківського району Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Миколаївське сільськогосподарське рибоводне підприємство", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", проживає в селі Кам’янка Очаківського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ".

Думановська Інна Миколаївна : народилася 5 лютого 1993 року в селі Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний юрисконсульт, Новоодеська районна філія Миколаївського обласного центру зайнятості, безпартійнa, проживає в місті Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Коваль Людмила Іванівна : народилася 16 травня 1958 року в смт Казанка Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач сектору контролю за регульованими цінами, Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Коровій Дмитро Леонідович : народився 1 липня 1981 року в місті Баштанка Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ДІ КОР-БУД", безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Кривцова Валентина Станіславівна : народилася 20 квiтня 1964 року в смт Казанка Казанківського району Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач фізики та математики, Казанківський ЗЗСО I–III ступенів № 2, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в смт Казанка Казанківського району Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Негулевський Ігор Петрович : народився 6 грудня 1983 року в місті Вознесенськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Софія-Граніт", безпартійний, проживає в місті Вознесенськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Пересунько Руслан Вікторович : народився 15 жовтня 1981 року в смт Березнегувате Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Підпала Ірина Валентинівна : народилася 6 липня 1980 року в селі Костичі Баштанського району Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний юрисконсульт юридичної служби, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Пляка Сергій Валерійович : народився 22 липня 1980 року в селі Піски Баштанського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Рубський Геннадій Іванович : народився 3 березня 1979 року в місті Баштанка Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Партії "Відродження", проживає в місті Баштанка Баштанського району Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Фроленко Володимир Олександрович : народився 15 березня 1977 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП агропромислова фірма "Вісла", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Николаевская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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