Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 132 Николаевская область

Полный список кандидатов в нардепы на 132-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 132 (Николаевская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Білоус Ярослава Валеріївна : народилася 16 серпня 1995 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст з молодіжної політики, Миколаївська територіальна організація ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", безпартійнa, проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Волошин Сергій Сергійович : народився 20 лютого 1976 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".

Гапонов Віталій Олегович : народився 9 вересня 1986 року в місті Луганську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АгроДистрибуція", безпартійний, проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Глушко Тимур Вікторович : народився 14 серпня 1982 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Головчанський Андрій Всеволодович : народився 23 березня 1978 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ПП "ЄВРО-ЛІДЕР", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Дирдін Максим Євгенович : народився 11 жовтня 1982 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний радник генерального директора, ПрАТ "Санта Україна", безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Корнацький Аркадій Олексійович : народився 7 липня 1953 року в селі Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Кукуруза Олександр Вячеславович : народився 9 липня 1976 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Первомайська міська рада, безпартійний, проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Кушнір Олександр Валентинович : народився 28 жовтня 1982 року в смт Неполоківці Кіцманського району Чернівецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Миколаївська обласна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Медведчук Михайло Анатолійович : народився 19 березня 1979 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Мосякін Василь Олександрович : народився 14 лютого 1963 року в селищі Троянівське Севського району Брянської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Флора", член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Островський Ян Олегович : народився 12 червня 1986 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Стодола", безпартійний, проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, самовисування.

Підберезняк Вадим Іванович : народився 22 березня 1972 року в місті Миколаєві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, самовисування.

Сабліна Наталія Володимирівна : народилася 19 серпня 1980 року в місті Первомайськ Миколаївської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Первомайський медичний коледж, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Напомним, Николаевская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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