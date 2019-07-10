Выборы-2019: список партии Самопомич

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Самопомич" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Садовий Андрій Іванович : народився 19 серпня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Львівський міський голова, апарат Виконавчого комітету Львівської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Квасніцька Ольга Олексіївна : народилася 10 сiчня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри господарського права і процесу, Національний університет "Одеська юридична академія", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Дрік Олександра Миколаївна : народилася 9 червня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова ГО "Декларації під контролем", фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Бідняк Тетяна Володимирівна : народилася 22 квiтня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник регіонального структурного підрозділу, ТОВ "Факторіал", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Сироїд Оксана Іванівна : народилася 2 травня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, Заступник Голови Верховної Ради України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Фидрин Віталій Михайлович : народився 16 лютого 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор ПП "Європростір", Фізична особа-підприємець, менеджер з регіонального розвитку управління регіональної політики Департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Драганівка Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Березюк Олег Романович : народився 8 жовтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Кміть Микола Іванович : народився 24 березня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Голова наглядової ради, ТОВ "Сонячна електростанція "Богородчанська-1", безпартійний, проживає в місті Моршин Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Острікова Тетяна Георгіївна : народилася 22 сiчня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 9.

Бабій Ольга Андріївна : народилася 18 квiтня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 10.

Косован Ігор Олександрович : народився 19 серпня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший пастор, Церква "Нове життя", безпартійний, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Семенуха Роман Сергійович : народився 30 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Хомич Руслан Миколайович : народився 20 березня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Кроватка Рожищенського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Лаврик Олег Васильович : народився 20 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Яковлєва Марія Володимирівна : народилася 25 липня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генерального директор, ТОВ "Укрнафтагазенерго", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Дмитрієв Андрій Миколайович : народився 25 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Кущинський Вячеслав Олександрович : народився 2 серпня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВАШ АДВОКАТ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Зубач Любомир Львович : народився 21 сiчня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Акуленко Юрій Володимирович : народився 11 сiчня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Сидорович Руслан Михайлович : народився 20 жовтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, заступник голови депутатської фракції Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Романова Анна Анатоліївна : народилася 21 лютого 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Дворянин Парасковія Ярославівна : народилася 26 травня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з інформаційних проектів, ПрАТ "ТРК Люкс", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 22.

Коцюр Сергій Петрович : народився 5 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Діденко Ігор Анатолійович : народився 8 лютого 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Скічко В’ячеслав Павлович : народився 3 червня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з регіонального розвитку відділу регіональної політики організаційно-аналітичного управління Департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Колесник Дмитро Євгенович : народився 20 грудня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ЛММГО "Молодіжна Християнська Асоціація", пастор, Церква ЄХБ м. Львова "Осанна", фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Костенко Павло Петрович : народився 9 жовтня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Смалій Костянтин Миколайович : народився 7 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер-викладач, обласна ДЮСШ "Олімп" Чернігівської обласної ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Ткачук Ірина Ярославівна : народилася 29 сiчня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, докторант, Університет банківської справи, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Кіраль Сергій Іванович : народився 21 березня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Поливода Віталій Володимирович : народився 23 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор ТОВ "Артлайф-Україна", Голова Миколаївської обласної організації Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Кочуков Дмитро Геннадійович : народився 25 сiчня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Утєвський Сергій Юрійович : народився 6 травня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Брухнова Лілія Степанівна : народилася 17 березня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, Хмельницький обласний психоневрологічний диспансер, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 34.

Зименко Олександр Вікторович : народився 16 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний менеджер з адміністративної діяльності Управління регіональної політики Департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Провандовська Віта Леонідівна : народилася 7 листопада 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Архпасаж Україна", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селищі Зоряне Токмацького району Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 36.

Шіляк Микола Миколайович : народився 26 листопада 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Тисмениця Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Чиж Наталія Михайлівна : народилася 6 лютого 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар Житомирської міської ради VII скликання депутатами Житомирської міської ради, керівник Житомирської обласної організації політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Зарічани Житомирського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 38.

Хміль Ігор Вікторович : народився 17 жовтня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови Вінницької обласної ради, Голова Вінницької обласної організації політичної партії "Об'єднання "Самопоміч", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Тростянець Тростянецького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Чуприна Віталій Олексійович : народився 1 вересня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Старобільськ Старобільського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Кізима Роман Михайлович : народився 31 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, радник Голови Виконавчого комітету Секретаріату Виконавчого комітету, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Кікінчук Юрій Ярославович : народився 19 травня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст з питань кадрової роботи, правового забезпечення, захисту прав споживачів та поновлення прав реабілітованих, виконавчий апарат Верховинської районної ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Верховина Верховинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Зєрщиков Олександр Володимирович : народився 20 сiчня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Полівода Юлія Петрівна : народилася 24 травня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Кам’янське Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 44.

Опенько Юрій Анатолійович : народився 24 травня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Крамаренко Олеся Миколаївна : народилася 18 лютого 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Котуков Олександр Анатолійович : народився 2 березня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри політології та філософії, Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Лефтер Юлія Олександрівна : народилася 13 травня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар Бердичівської міської ради, Керівник Бердичівської міської організації політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ",, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 48.

Глущенко Людмила Анатоліївна : народилася 14 жовтня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з наукової роботи, Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, безпартійнa, проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 49.

Жук Діна Іванівна : народилася 3 сiчня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Чигирин Чигиринського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Свистун Інна Василівна : народилася 25 сiчня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 51.

Попків Віталій Павлович : народився 16 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник торгового відділення, Філія Латона ТОВ "Елліпсис", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Ганжа Сергій Анатолійович : народився 8 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Базарнова Аліна Володимирівна : народилася 1 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу охорони праці і пожежної безпеки, ДП "Волиньторф", голова ППО ДП "Волиньторф", заступник голови НПГУ, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Прилісне Маневицького району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Назаренко Олена Віталіївна : народилася 9 листопада 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, управління освіти і науки Сумської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

Лосік Алла Олегівна : народилася 24 грудня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з регіонального розвитку відділу навчань, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 56.

Стефаненко Людмила Ксенофонтівна : народилася 23 сiчня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прессекретар медіавідділу осередків, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Бушковський Віталій Володимирович : народився 28 сiчня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Люботин Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Кудь Роман Володимирович : народився 29 березня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Фастів Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Міма Олександр Олександрович : народився 18 квiтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Промислово-торгівельна компанія "Схід", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Билбасівка Слов’янського району Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Зозуля Олександр Зіновійович : народився 2 вересня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, міський голова м. Перемишляни, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Перемишляни Перемишлянського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Білковський В’ячеслав В’ячеславович : народився 23 грудня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Едельвейс трейдінг", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Шацький Ігор Анатолійович : народився 15 сiчня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, Лохвицьке відділення АТ КБ "ПриватБанк", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Чорнухи Чорнухинського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Янчук Микола Андрійович : народився 7 лютого 1951 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-проктолог, Хмельницька обласна лікарня, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Тимошик Дмитро Михайлович : народився 11 грудня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "АБП-сервіс", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 65.

Тищенко Олександр Григорійович : народився 13 листопада 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Пісочин Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Лелюк Оксана Василівна : народилася 11 серпня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Вище комерційне училище КНТЕУ, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Лисенко Максим Леонідович : народився 22 сiчня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Покровськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Разінін Олексій Вікторович : народився 4 вересня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, підземний машиніст гірничих виїмкових машин, ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАД ВУГІЛЛЯ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Тернівка Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Курбатов Віктор Аліджанович : народився 5 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Тня", заступник директора, ТОВ "Корал" Довбиський фарфоровий завод, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Баранівка Баранівського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Коваль Наталія Миколаївна : народилася 12 червня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, Шполянська міська рада, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Шпола Шполянського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 71.

Беньковський Борис Броніславович : народився 9 квiтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в смт Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Масник Наталія Богданівна : народилася 18 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проекту, Тернопільський благодійний фонд "Карітас", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 73.

Зінкевич Костянтин Миколайович : народився 8 листопада 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Володимир-Волинський Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Чепурний Андрій Миколайович : народився 12 грудня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з регіонального розвитку відділу регіональної політики організаційно-аналітичного управління Департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Кролевець Кролевецького району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Добринський Олександр Васильович : народився 3 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Покотилова Валентина Іванівна : народилася 31 травня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ректор, приватний вищий навчальний заклад "Херсонський економічно-правовий інститут", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 77.

Тимошик Олеся Михайлівна : народилася 10 березня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78.

Довжик Вікторія Вікторівна : народилася 19 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник міського голови, апарат виконавчого комітету Львівської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 79.

Дідусенко Леонід Степанович : народився 4 листопада 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Калинівка Калинівського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Ракочій Віталій Миколайович : народився 18 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Гадяч Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Романов Олексій Юрійович : народився 5 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Зелена Скеля", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Мельник Юрій Миколайович : народився 30 жовтня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Павленко і партнери", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Липники Пустомитівського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Грушицький Олег Мирославович : народився 2 липня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник голови, Тернопільська районна рада, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Чистилів Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Балицька Любов Антонівна : народилася 7 серпня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Камінь-Каширський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Волинській області, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Камінь-Каширський Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 85.

Брезденюк Наталія Іллівна : народилася 25 травня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Жмеринка Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 86.

Казаку Олександр Іванович : народився 17 листопада 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Берислав Бериславського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Панфілова Людмила Андріївна : народилася 22 вересня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Волочиськ Волочиського району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 88.

Клічук Роман Васильович : народився 31 жовтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "РОМА", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Поврозник Андрій Петрович : народився 23 лютого 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Аква Поляна", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Стрий Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Панасюк Олексій Вікторович : народився 30 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Володимир-Волинський Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Журавльов Олександр Олексійович : народився 22 вересня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Любимівка Каховського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Михно Наталія Володимирівна : народилася 25 червня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор Теребовлянської централізованої системи публічно-шкільних бібліотек, відділ культури Теребовлянської міської ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в селі Слобідка Теребовлянського району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 93.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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