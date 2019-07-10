Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 135 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 135-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 135 (Одесская область):

Березовский Андрей Андреевич: родился 3 июля 1976 года в селе Вербы Нижнесерогозского района Херсонской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель, фермерское хозяйство "Диво", член политической партии "Гражданская позиция", живет в селе Адамовка Любашевского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Гражданская позиция".

Берендеев Игорь Викторович: родился 27 октября 1970 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Варламов Сергей Сергеевич: родился 13 января 1994 года в городе Бельцы, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий специалист юридического отдела, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области, член политической партии "Национальный корпус", проживает в городе Одесс, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Вейдер Дарт Викторович: родился 4 октября 1987 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Темная сторона силы", член политической партии "Блок Дарта Вейдера", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Блок Дарта Вейдера".

Веремчук Александр Витальевич: родился 2 июля 1975 года в селе Новый Двор Турийского района Волынской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в городе Рожище Рожищенского района Волынской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Викнянский Николай Львович: родился 22 ноября 1976 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Термопал", член политической партии "Голос", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Голос".

Гринцова Елизавета Романовна: родилась 22 июня 1997 в городе Артемовск Донецкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, живет в городе Селидово Донецкой области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Казаков Виктор Ларионович: родился 1 сентября 1954 года в селе Страчево Брянской области, Россия, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Кивалов Сергей Васильевич: родился 1 мая 1954 года в городе Тирасполь, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Украинской морской партии Сергея Кивалова, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Леонов Евгений Михайлович: родился 20 февраля 1986 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель директора ООО "Слуга народа", беспартийный, проживает в Белгород-Днестровском Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Леонов Алексей Александрович: родился 26 февраля 1983 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, коммерческий директор ООО "Грилион", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Любчик Константин Андреевич: родился 31 октября 1997 в селе Маяки Беляевского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший лаборант, подготовительное отделение НУ "ОЮА", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мазур Анатолий Иванович: родился 25 августа 1982 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Лехлер Импекс", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Демократическая сокира".

Минаев Филипп Олегович: родился 8 января 1993 года в городе Антрацит Луганской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Наши", проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Наумчак Виктор Анатольевич: родился 7 января 1972 года в городе Бельцы, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Одетекс", физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Европейская Солидарность", проживает в городе Одесса, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Подостроец Кирилл Александрович: родился 24 марта 1989 в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, инженер I категории, ГП "Одессастандартметрология", физическое лицо – предприниматель, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Позднякова Анна Ивановна: родилась 1 ноября 1985 в городе Бердянск Запорожской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, финансовый директор, ООО "Броклайн", член политической партии "Украинская стратегия Гройсмана", проживает в городе Одесса, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Присташ Сергей Михайлович: родился 3 июня 1973 в городе Костополь Костопольского района Ровенской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Приходько Вячеслав Игоревич: родился 26 июля 1975 года в городе Донецк, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Компания "Эксперт консалтинг", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Серединко Игорь Анатольевич: родился 6 мая 1997 в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, студент, Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Степанян Рубен Эдуардович: родился 4 сентября 1970 в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Хвощевский Олег Владимирович: родился 10 июля 1970 года в городе Тирасполь, Молдова, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в селе Каролино Бугаз Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Янишевский Дмитрий Олегович: родился 3 ноября 1995 в пгт Лиманское Раздельнянского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, диспетчер деканата, Институт права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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