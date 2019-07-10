Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 136 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 136-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 136 (Одесская область):

Бальжик Мария Михайловна: родилась 7 июля 1986 года в селе Красноармейское Болградского района Одесской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в городе Одесса, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Бычков Игорь Борисович: родился 8 ноября 1964 года в городе Очаков Николаевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Торговые и складские системы", член политической партии "Сила людей", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Сила людей".

Вагапов Андрей Владимирович: родился 21 февраля 1982 в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Патриот".

Веселов Сергей Робертович: родился 6 Июня 1960 в пгт Краскино Хасанского района Приморского края, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Берег-Будгруп", член политической партии "Батькивщина", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Воропаева Ирина Анатольевна: родилась 27 апреля 1988 года в городе Красный Луч Луганской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в городе Хрустальный Луганской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Голубов Дмитрий Иванович: родился 16 октября 1983 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Гончаренко Денис Геннадьевич: родился 9 февраля 1990 в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Цыганская партия Украины".

Горбачев Станислав Леонидович: родился 2 января 1989 года в городе Дзержинск Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, официант, ООО "Бизнес просперити", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Интернет партия Украины".

Горенюк Александр Александрович: родился 8 августа 1991 года в городе Одесса, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Добровольская Анна Владимировна: родилась 28 апреля 1989 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Терешонков Виталий Владимирович: родился 3 августа 1987 года в городе Артемовск Донецкой области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, главный программист лазерного ЧПУ, ЧП "Мастер-1", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Шульц Валентина Викторовна: родилась 22 ноября 1982 года в городе Одесса, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, руководитель Секретариата, Одесская территориальная организация партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", член политической партии "Европейская Солидарность", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Европейская Солидарность".

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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