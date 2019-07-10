Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 140 Одесская область

Полный список кандидатов в нардепы на 140-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Facebook

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 140 (Одесская область):

Биб Сергей Александрович: родился 4 июля 1962 года в селе Долинское Ананьевского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, пенсионер, член политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживает в Одессе, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Билюк Сергей Александрович: родился 28 июня 1964 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Дондеревина", беспартийный, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бокоч Василий Васильевич: родился 22 октября 1980 года в селе Великая Уголька Тячевского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Прайм тайм юг", беспартийный, проживает в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Бугайчук Василий Васильевич: родился 13 сентября 1982 года в городе Ильичевск Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, сменный стивидор, ГП "Ильичевский морской торговый порт", член политической партии "Батькивщина", проживает в Черноморске Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Гуляев Василий Александрович: родился 3 сентября 1963 в пгт Александровка города Ильичевск Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Черноморск Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Звеняцкий Михаил Семенович: родился 29 сентября 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в пгт Александровка города Черноморск Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Зелинский Роман Леонидович: родился 30 мая 1981 года в селе Усатово Беляевского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, юрист, ОАО "Мирный", беспартийный, проживает в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Колебошин Сергей Валерьевич: родился 22 ноября 1977 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель председателя, Одесская областная государственная администрация, беспартийный, проживает в пгт Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Костенко Ольга Васильевна: родилась 21 сентября 1971 в Сумах, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийнaя, проживает в Одессе, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Кравец Николай Михайлович: родился 6 января 1987 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в Прилиманском Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мацулевич Алексей Витальевич: родился 24 февраля 1981 года в городе Ильичевск Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник отдела, Управление Службы безопасности Украины в Одесской области, беспартийный, проживает в Черноморске Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Мыза Сергей Васильевич: родился 13 мая 1960 года в селе В-Долина Овидиопольского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, начальник КП "Городское управление жилищно-коммунального хозяйства" Черноморского городского совета, беспартийный, проживает в Лиманке Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Негара Сергей Харлампиевич: родился 10 мая 1964 года в городе Белгород-Днестровский Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в селе Мизикевича Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Сила и честь".

Печерский Михаил Юрьевич: родился 9 августа 1991 года в Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Совместное украино-немецкое предприятие "Та.Ма.Ка.Со.", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Смолинский Николай Николаевич: родился 1 января 1966 года в селе Журавка Николаевского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Усатово Беляевского района Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Ткач Дмитрий Владимирович: родился 21 октября 1980 года в пгт Александровка города Ильичевск Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в пгт Александровка города Черноморск Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Голос".

Червачов Сергей Николаевич: родился 29 июля 1963 года в селе Александровка города Ильичевск Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, физическое лицо – предприниматель, член "Молодежной партии Украины", проживает в пгт Александровка города Черноморск Одесской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Чеботарь Александр Сергеевич: родился 23 февраля 1995 в селе Новая Долина Овидиопольского района Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование общее среднее, временно не работает, беспартийный, проживает в селе Новая Долина Овидиопольского района Одесской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Оппозиционный блок".

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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