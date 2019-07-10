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Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 142 Одесская область

10 июля, 22:58

Полный список кандидатов в нардепы на 142-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 142 (Одесская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Бакал Олександр Іванович : народився 26 серпня 1996 року в місті Басарабяска, Республіка Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Іванчанка Тарутинського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Бедров Олександр Васильович : народився 19 жовтня 1951 року в селі Шрамківка Драбівського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Білалов Алім Елдарович : народився 18 червня 1971 року в селі Фараонівка Саратського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "Транспортник 1718", безпартійний, проживає в смт Сарата Саратського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Бойков Олег Степанович : народився 12 серпня 1984 року в селі Кірсово Комратського району, Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СТРОЙ.БЕТОН", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Димитрієв Сергій Гаврилович : народився 20 липня 1978 року в місті Болград Болградського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Болградський міський голова, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Болград Болградського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Капсамун Олег Георгійович : народився 4 серпня 1979 року в смт Тарутине Тарутинського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юггранстрой", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Карташев Денис Володимирович : народився 3 лютого 1982 року в селищі Березине Тарутинського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, БФ "Південний-берег", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Кіссе Антон Іванович : народився 10 жовтня 1958 року в селі Євгенівка Тарутинського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Мандриченко Віталій Єфимович : народився 21 травня 1975 року в селі Плахтіївка Саратського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, СВК "РОДИНА", безпартійний, проживає в селі Плахтіївка Саратського району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Плохой Ігор Георгійович : народився 21 вересня 1966 року в селі Кирнички Ізмаїльського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, самовисування.

Плохой Руслан Ігорович : народився 31 березня 1991 року в місті Болград Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Жилстройсервис-2", безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Сєков Анатолій Зіновійович : народився 27 липня 1985 року в місті Арциз Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Виноградівка Арцизького району Одеської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Одесская область разбита на 11 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 11 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.


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Тег выборы, Рада, депутаты, нардепы, мажоритарка, мажоритарные округа

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