Выборы-2019: список партии Партия Шария

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Партия Шария" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Шарій Анатолій Анатолійович (вибув) : народився 20 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Бондаренко Ольга Олексіївна : народилася 25 березня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Бєлоглазова Антоніна Олександрівна : народилася 24 квiтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Уллах Павло Ехсанович : народився 6 серпня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Євтухов Євгеній Анатолійович : народився 28 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сенд Рекордз", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Мамчур Іван Олександрович : народився 14 березня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Талабіра Артур Русланович : народився 8 сiчня 1998 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, телеканал "НАШ" (ТОВ "Наша Прага"), безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Гладенький Микола Іванович : народився 1 листопада 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Бутенко Дмитро Ігорович : народився 12 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Катеринчик Роман Олегович : народився 3 грудня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Артджокер диджитал", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Гузенко Тетяна Олександрівна : народилася 11 жовтня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 11.

Погрібна Тетяна Олександрівна : народилася 20 листопада 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Мікрозайм Центр", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 12.

Бринза Наталія Володимирівна : народилася 17 сiчня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Артджокер диджитал", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Гордієнко Наталія Іванівна : народилася 11 жовтня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ПП "ТОРГОПТ", безпартійнa, проживає в смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.

Зіневич Павло Олексійович : народився 27 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ ПС-ІНВЕСТ, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Загревський Валерій Борисович : народився 12 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Жук Сергій Миколайович : народився 20 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сучасні технічні рішення та технології", безпартійний, проживає в селі Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Бірченко Денис Олександрович : народився 3 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Журбенко Артур Володимирович : народився 1 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник відділу транспортної логістики, ТОВ "Компанія Люкс Партнер", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Ніколайчук Геннадій Геннадійович : народився 31 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник групи міжнародних зв’язків, Центральний спортивний клуб Збройних Сил України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Виноградова Аліса Миколаївна : народилася 6 сiчня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КЕПІТАЛ КЛАБ", безпартійнa, проживає в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Любецький Андрій Вікторович : народився 26 листопада 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЮТА-2", безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Дудік Євген Олександрович : народився 15 березня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Шумейко Пелагея Андріївна : народилася 17 листопада 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, терапевт, КУ "Запорізький обласний клінічний наркологічний диспансер" Запорізької обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 24.

Лагошний Андрій Анатолійович : народився 29 листопада 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Тук Олександр Олександрович : народився 26 листопада 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Суділовська Марія Володимирівна : народилася 13 квiтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Селище Баришівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.

Лєвєнтов Олександр Володимирович : народився 13 сiчня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Лоер Консалтинг Груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Осовський Максим Вікторович : народився 9 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Дорошенко Михайло Юрійович : народився 11 червня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Кучер Дмитро Юрійович : народився 3 листопада 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, журналіст, ТОВ "ЙОД.МЕДІА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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