Выборы-2019: список партии Партия зеленых Украины

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Партия зеленых Украины" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Бодун Тетяна Іванівна : народилася 22 вересня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в селі Білий Камінь Чечельницького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 1.

Кононов Віталій Миколайович : народився 2 квiтня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Луговик Сергій Миколайович : народився 14 вересня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Зіскін Олександр Семенович : народився 4 вересня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Крупко Елеонора Іванівна : народилася 26 квiтня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу з питань регіонального розвитку, компанія ФМ "Хладопром", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Лученко Сергій Васильович : народився 11 травня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з маркетингу, ТОВ "ЕКО ТАРА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Котін Олександр Львович : народився 28 серпня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Тетра", безпартійний, проживає в місті Боярка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Курикін Сергій Іванович : народився 1 червня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Зінченко Олексій Олександрович : народився 1 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника управління, АБ "Укргазбанк", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Басюк Віталій Валерійович : народився 9 травня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в селі Богданівка Броварського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Скрипка Людмила Віталіївна : народилася 22 листопада 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар стоматолог-терапевт, стоматологічна клініка "Апекс", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 11.

Козир Володимир Павлович : народився 31 травня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ФІРМА Укрпромсервіс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Саховська Світлана Володимирівна : народилася 14 жовтня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Комплекс Купава", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Юксель Гаяна Заїрівна : народилася 25 травня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник Міністра молоді та спорту України з питань Криму, Міністерство молоді та спорту України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.

Кузьменко Тетяна Віталіївна : народилася 11 червня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Хорошко Ніна Василівна : народилася 20 сiчня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор, Смілянський центр соціальних служб, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в селі Холоднянське Смілянського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 16.

Смірнов Антон Миколайович : народився 1 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Вінніченко Катерина Василівна : народилася 20 травня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Комплекс Купава", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 18.

Антонченко Валентина Порфиріївна : народилася 2 квiтня 1947 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар акушер-гінеколог, Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17 міста Харкова, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 19.

Станко Петро Олександрович : народився 24 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Студентське містечко НАУ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Бочарова Олена Дмитрівна : народилася 29 сiчня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, метрдотель, ТОВ "Комплекс Купава", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Кривенков Вадим Андрійович : народився 17 серпня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор компанії, ТОВ "Лукаут Україна", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Сальніков Микола Юрійович : народився 6 червня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Шелудько Володимир Васильович : народився 29 сiчня 1951 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Олешки Олешківського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Міщенко Олександр Олександрович : народився 24 травня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Корпачов Андрій Володимирович : народився 26 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Осипова Олена Валеріївна : народилася 26 жовтня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний економіст, ДП "Морський торгівельний порт "Чорноморськ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.

Лустенко Сергій Анатолійович : народився 9 червня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Тростянець Тростянецького району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Коржов Володимир Леонідович : народився 20 травня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Акіншин Олександр Олександрович : народився 3 вересня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Сазонова Людмила В’ячеславівна : народилася 22 лютого 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Шанс Поділля", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Скоблик Олег Миколайович : народився 27 березня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Майборода Віктор Валентинович : народився 12 сiчня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, експедитор, ТОВ "Югмед", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Козел Лілія Вікторівна : народилася 15 травня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар виконавчого комітету, Скадовська міська рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Скадовськ Скадовського району Херсонської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 34.

Шамаханов Костянтин Миколайович : народився 25 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Плахін Данило Андрійович : народився 12 сiчня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Краматорськ Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Бурейко Олександр Альбертович : народився 29 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Чаплинська районна державна адміністрація, безпартійний, проживає в смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Петрук Наталія Миколаївна : народилася 13 серпня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Луцьку Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 38.

Бибик Олександр Вікторович : народився 1 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер з використання водних ресурсів, Горностаївське міжрайонне управління водного господарства, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в смт Верхній Рогачик Верхньорогачинського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Коляда Олександр Михайлович : народився 22 грудня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий, готельний комплекс "Замок Рода", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Гірман Олександр Вікторович : народився 16 жовтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в смт Чаплинка Чаплинського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Головійчук Ленура Таїрівна : народилася 12 лютого 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри правоохоронної діяльності та кримінально-правових дисциплін, ННІ права та міжнародно-правових відносин Університету митної служби України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 42.

Кашелік Інна Вадимівна : народилася 22 грудня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Партия зеленых Украины", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 43.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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