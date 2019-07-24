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Пересчет голосов подтвердил победу Виктории Гриб на 105 округе

24 июля, 13:43

В "Оппозиционном блоке" призвали правоохранителей защитить результаты выборов

Фото: AFP

В Луганской области 105-м округе состоялся пересчет голосов на спорном участке №405. Согласно данным оригинала протокола здесь, как и на остальных участках (и в целом по округу), на выборах в Верховную Раду 2019 победила представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

В политсиле подчеркнули, что, по их информации, конкуренты пытались искусственно уменьшить количество голосов, отданных за Викторию Гриб, а именно – не засчитать бюллетени с плохо просматриваемой печатью, галочкой, которая выходит за границы квадратика и прочее. Но это не было реализовано. В результате первоначальные результаты голосования на данном участке подтвердились: за Викторию Гриб проголосовали 382 человека.

"Это был последний спорный участок по одномандатному округу, и объективная победа Гриб подтверждена ещё раз и теперь окончательно. Мы также обращаемся к международным наблюдателям и правоохранителям с призывом уделить особое внимание защите честных результатов выборов на 105-и округе", – заявили в "Оппозиционном блоке".

Второе место на этом округе занял брат Виктора Медведчука, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Медведчук.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Все избранные на выборах-2019 мажоритарщики"

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Тег участок, бюллетени, результаты, результаты голосования, победила, Оппозиционный блок

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