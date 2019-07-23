В новой Раде невозможно создать коалицию: Магера объяснил итоги выборов

Бывший член ЦИК объяснил норму, прописанную в 83-й статье Конституции

Фото: Л. Грубник, Сегодня

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

По предварительным данным ЦИК, фракция "Слуга народа" получает более 226 голосов. Таким образом, пропрезиденсткая фракция будет иметь права коалиции, объяснил бывший член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера, передает LB.ua.

"В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народа" в случае получения большинства депутатов парламента будет иметь права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", – заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" – коммунистическая фракция первого созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течение года. <...> У "Слуги народа" нет другого варианта: либо они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, либо продолжает работать правительство Гройсмана", – добавил Магера, отметив, что коалиционного соглашения в новой Верховной Раде не требуется.

Ранее новости "Сегодня" уже отмечали, что "Слуга народа" может обойтись без коалиции. Однако для конституционного большинства президентской партии в парламенте все же необходимы будут союзники:

Напомним, уже известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019, хотя ЦИК еще публикует результаты. По данным обработки 92,97% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,13%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,13%; "Голос" – 5,85%.

Также сайт "Сегодня" публикует список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В новой Раде невозможно создать коалицию: Магера объяснил итоги выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"