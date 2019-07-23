Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В новой Раде невозможно создать коалицию: Магера объяснил итоги выборов

23 июля, 12:30

Бывший член ЦИК объяснил норму, прописанную в 83-й статье Конституции

Фото: Л. Грубник, Сегодня

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

По предварительным данным ЦИК, фракция "Слуга народа" получает более 226 голосов. Таким образом, пропрезиденсткая фракция будет иметь права коалиции, объяснил бывший член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Магера, передает LB.ua.

"В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народа" в случае получения большинства депутатов парламента будет иметь права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", – заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.

Читайте также

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" – коммунистическая фракция первого созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течение года. <...> У "Слуги народа" нет другого варианта: либо они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, либо продолжает работать правительство Гройсмана", – добавил Магера, отметив, что коалиционного соглашения в новой Верховной Раде не требуется.

Ранее новости "Сегодня" уже отмечали, что "Слуга народа" может обойтись без коалиции. Однако для конституционного большинства президентской партии в парламенте все же необходимы будут союзники:


Напомним, уже известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019, хотя ЦИК еще публикует результаты. По данным обработки 92,97% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает 43,13%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,13%; "Голос" – 5,85%.

Также сайт "Сегодня" публикует список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Рада, Верховная Рада, ЦИК, Магера, результаты, результаты выборов, парламентские выборы, выборы в парламент , Андрей Магера, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В новой Раде невозможно создать коалицию: Магера объяснил итоги выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На 59-м округе в Донецкой области побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Мороз

Сегодня, 12:08

Разрыв между кандидатом и его ближайшим оппонентом составляет около 10%

На 58-м округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционного блока" опередил "слугу народа"

Сегодня, 11:53

Разрыв между кандидатами составил менее 10%

На 57-м округе в Донецкой области Новинский победил кандидата от "Слуги народа"

Сегодня, 11:39

Разрыв между кандидатами составил около 19%

"Новая надежда для Украины": в Совете Европы отреагировали на выборы в Раду

Сегодня, 11:31

Генсек организации Турбьерн Ягланд поздравил президента Зеленского с "победой"

На 52-м округе в Донецкой области кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" опережает представителя "Батькивщины"

Сегодня, 11:23

Разрыв между кандидатами составил около 5%

На 51-м округе в Донецкой области победил пенсионер-самовыдвиженец

Сегодня, 10:50

Разрыв между кандидатами составил около 15%

Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить

5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Украинские банкиры: каким будет курс доллара после выборов в Раду

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Обворожительные бегуньи во всей красе

Израильские ученые разработали модель матки человека

Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать

Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты

Без настроения и в прыщах: Как восстановить гормональный фон

Бег несет мужчинам большую пользу

Не пропустите распродажу кофемолок на Kasta

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Почему не нужно заправлять постель по утрам

В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь