Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 148 Полтавская область

Полный список кандидатов в нардепы на 148-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 148 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Баганець Олексій Васильович : народився 5 квiтня 1954 року в селі Горошино Семенівського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Гермаш Дарина Мамуківна : народилася 20 серпня 1993 року в місті Лубни Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник, ТОВ "СЛУГА.НАРОДУ", безпартійнa, проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Головченко Олег Віталійович : народився 20 сiчня 1971 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, комерційний директор, ТОВ "БК Дах", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Гриценко Сергій Олександрович : народився 12 червня 1986 року в селі Засулля Лубенського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ТАВААГРОІНВЕСТ", безпартійний, проживає в селі Засулля Лубенського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Жадан Євгеній Володимирович : народився 12 березня 1984 року в місті Лубни Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тренер зі змішаних єдиноборств, МГО "Євроклуб-Лубни", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Іванов Володимир Миколайович : народився 5 листопада 1957 року в селі Бортничі Бориспільського району Київської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Іщейкін Костянтин Євгенович : народився 11 вересня 1975 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Карпець Іван Іванович : народився 22 лютого 1967 року в селі Мацківці Лубенського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Кобзар Артур Анатолійович : народився 22 березня 1990 року в селі Райозеро Оржицького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Костіна Надія Анатоліївна : народилася 2 червня 1990 року в місті Полтаві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Лінчевський Ігор Вячеславович : народився 22 грудня 1968 року в місті Вольськ Саратовської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "УКР БАТ ЛТД", безпартійний, проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Ляшенко Анастасія Олексіївна : народилася 7 листопада 1986 року в селі Тернівщина Лубенського району Полтавської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в селі Тернівщина Лубенського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Ляшко Руслан Віталійович : народився 11 червня 1975 року в місті Легниця, ПНР, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Мірошниченко Віталій Григорович : народився 2 серпня 1985 року в селі Новооріхівка Лубенського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Полтавський інститут бізнесу "МНТУ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Новооріхівка Лубенського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли : народився 1 квiтня 1965 року в селі Кузік’янд Амасійського району, Республіка Вірменія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, СФГ "СЯЙВО", безпартійний, проживає в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Ступка Віктор Олексійович : народився 14 квiтня 1953 року в селі Новооріхівка Лубенського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПатриотІВ – УКРОП", проживає в місті Лубни Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Філоненко Олексій Іванович : народився 19 травня 1973 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконроб, ТОВ "НББ-БУД", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Христиченко Костянтин Леонідович : народився 13 березня 1991 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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