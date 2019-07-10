Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 149 Полтавская область

Полный список кандидатов в нардепы на 149-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 149 (Полтавская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Босенко Лариса Василівна : народилася 4 грудня 1977 року в місті Полтаві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Бульбаха Сергій Володимирович : народився 20 травня 1973 року в смт Нові-Санжари Ново-Санжарського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Новосанжарська районна державна адміністрація, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Вітко Антон Олександрович : народився 12 червня 1982 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з постачання, ТОВ "АРТпроектбуд", безпартійний, проживає в смт Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Вітко Артем Леонідович : народився 31 сiчня 1983 року в місті Прага, Чехія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Гунжель Павло Олександрович : народився 3 березня 1975 року в селі Бутенки Кобеляцького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Соломіямедіагруп", безпартійний, проживає в селі Бутенки Кобеляцького району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Дуленко Андрій Григорович : народився 17 квiтня 1969 року в місті Карлівка Карлівського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, арбітражний керуючий, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", проживає в місті Карлівка Карлівського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Жук Сергій Миколайович : народився 8 грудня 1959 року в селі Білики Кобеляцького району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ФГ "Громада", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", проживає в селі Жуки Кобеляцького району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Касай Костянтин Іванович : народився 27 вересня 1979 року в смт Козельщина Козельщинського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Полтавабудсервіс плюс", безпартійний, проживає в селі Марківка Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Макар Іван Іванович : народився 15 сiчня 1957 року в селі Галівка Старосамбірського району Львівської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Мінязев Вячеслав Данилович : народився 5 листопада 1970 року в місті Рудний Кустанайської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Благодійний фонд "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату", безпартійний, проживає в місті Горішні Плавні Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Мусяк Володимир Ігорович : народився 12 жовтня 1983 року в селі Дондюшани Дондюшанського району, Молдова, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора по безпеці, ПП "Агромаш", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Карлівка Карлівського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Негода Олексій Юрійович : народився 9 лютого 1996 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пирлик Роман Вікторович : народився 7 листопада 1982 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, дитячий журнал "Сашка", безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, самовисування.

Река Андрій Олександрович : народився 1 грудня 1953 року в селі Стовбина Долина Новосанжарського району Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області, судимість відсутня, самовисування.

Река Микола Андрійович : народився 5 березня 1950 року в селі Степанівка Драбівського району Черкаської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонер, безпартійний, проживає в селі Степанівка Драбівського району Черкаської області, судимість відсутня, самовисування.

Телятник Руслан Васильович : народився 28 лютого 1977 року в місті Кременчук Полтавської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ДП "Київтранспарксервіс-1", член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Толкачов Валерій Геннадійович : народився 9 жовтня 1972 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, Управління майном Полтавської обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в селі Розсошенці Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Шкарбан Сергій Володимирович : народився 22 сiчня 1984 року в місті Черкасах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, оббивальник меблів, ТОВ "Віко Меблі", безпартійний, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Полтавская область разбита на 8 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 8 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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