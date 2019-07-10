Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 155 Ровенская область

Полный список кандидатов в нардепы на 155-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 155 (Ровенская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Білик Юрій Романович : народився 2 травня 1978 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря з хірургічної допомоги, КП "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора Поліщука", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Володимирець Володимирецького району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Бура Олена Вікторівна : народилася 27 травня 1982 року в місті Кузнецовськ Рівненської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Войціцька Вікторія Михайлівна : народилася 27 листопада 1974 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Жуковський Адам Адамович : народився 8 серпня 1983 року в селі Залав’я Рокитнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "СОЯ-БІОТЕК", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Задорожний Олександр Григорович : народився 15 листопада 1986 року в місті Дубровиця Дубровичького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Дубровицька районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Дубровиця Дубровицького району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Кирикович Лариса Миколаївна : народилася 4 березня 1968 року в селі Корчів’я Костопільського району Рівненської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в смт Зарічне Зарічинського району Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Кирилюк Валентин Володимирович : народився 25 лютого 1967 року в селі Сварицевичі Дубровицького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, КП "Управління майновим комплексом" Рівненської обласної ради, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", проживає в місті Рівному, судимість відсутня, самовисування.

Лозян Олексій Михайлович : народився 28 березня 1960 року в смт Рокитне Рокитнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Костопіль Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

М’ялик Віктор Ничипорович : народився 10 травня 1979 року в селі Воронки Володимирецького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "МДС-Буд", безпартійний, проживає в селі Мотовилівка Фастівського району Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Рашовський Володимир Володимирович : народився 20 жовтня 1974 року в селі Селець Дубровицького району Рівенської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ фірма "Рекорд", безпартійний, проживає в селі Селець Дубровицького району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Станкевич Віталій Геннадійович : народився 10 листопада 1960 року в місті Радивилів Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділу організації навчального процесу, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", безпартійний, проживає в селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Яніцький Василь Петрович : народився 14 сiчня 1973 року в смт Зарічне Зарічненського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Ровенская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

Все новости о выборах читайте здесь

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 155 Ровенская область". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"