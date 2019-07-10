Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 156 Ровенская область

Полный список кандидатов в нардепы на 156-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 156 (Ровенская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Васильєв Олександр Анатолійович : народився 29 травня 1974 року в селі Тлектес Лебяжинського району Павлодарської області, Росія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Клесів Сарненського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Гаврилюк Ігор Євгенійович : народився 20 жовтня 1964 року в місті Костопіль Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, електрослюсар, ТОВ "Свиспан лімітед", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Костопіль Костопільського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Гречко Тарас Володимирович : народився 4 грудня 1988 року в селі Берестовець Костопільського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, приватне навчально-виробниче підприємство "Автопромбуд", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ ВАЛЕНТИНА НАЛИВАЙЧЕНКА "СПРАВЕДЛИВІСТЬ", проживає в місті Костопіль Костопільського району Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Данильчук Максим Миколайович : народився 18 сiчня 1981 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Данильчук Олександр Юрійович : народився 17 жовтня 1959 року в селі Білка Березнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Рівненська обласна рада, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Кльоп Василь Федорович : народився 12 сiчня 1961 року в селі Хотенка Костопільського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Дизайн", безпартійний, проживає в місті Костопіль Костопільського району Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Кузнюк Юрій Богданович : народився 15 червня 1980 року в селі Тростянець Костопільського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Костопільська районна рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Костопіль Костопільського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Лаврущенко Сергій Олександрович : народився 1 грудня 1970 року в місті Сарни Ровенської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ПП "Койот Д", безпартійний, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, судимість відсутня, самовисування.

Литвиненко Сергій Анатолійович : народився 15 лютого 1968 року в місті Полтаві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків директора, ДП "Зірненський спиртовий завод", безпартійний, проживає в місті Березне Березнівського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Павловська Ксенія Сергіївна : народилася 14 квiтня 1981 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, ТОВ "МОСТИЦЬКИЙ 2", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Пехотін Андрій Васильович : народився 23 грудня 1987 року в смт Клесів Сарненського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Клесів Сарненського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Рудковський Анатолій Анатолійович : народився 9 серпня 1965 року в місті Сарни Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Оппозиционная платформа – За жизнь", проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Тупальський Сергій Васильович : народився 13 червня 1978 року в селі Малий Мидськ Костопільського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, Київська міська митниця Державної фіскальної служби України, безпартійний, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, самовисування.

Хоменко Юрій Володимирович : народився 7 червня 1970 року в смт Перечин Перечинського району Закарпатської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Напомним, Ровенская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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