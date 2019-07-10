Выборы-2019: список партии Сила и честь

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Сила и честь" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Смешко Ігор Петрович : народився 17 серпня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри міжнародних медіакомунікацій і комунікативних технологій, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Сотник Олена Сергіївна : народилася 21 грудня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Чубаров Рефат Абдурахманович : народився 22 вересня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Мірошніченко Іван Володимирович : народився 29 серпня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Замана Володимир Михайлович : народився 3 грудня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Романюк Ольга Панасівна : народилася 26 березня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова Наглядової ради, Всеукраїнська благодійна організація Інститут місцевого розвитку, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 6.

Гайдуцький Андрій Павлович : народився 26 листопада 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови правління, АТ "Альпарі Банк", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Сисоєнко Ірина Володимирівна : народилася 6 березня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 8.

Тимошенко Володимир Андрійович : народився 27 листопада 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор, Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Макаренко Анатолій Вікторович : народився 23 жовтня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Поживанов Михайло Олександрович : народився 12 квiтня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ГО "Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Камеш Сергій Іванович : народився 27 серпня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління оперативного командування "Південь", Військова частина А2393, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Хоренженко Олександр Анатолійович : народився 2 квiтня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Горащенков Олексій Миколайович : народився 11 травня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Денисенко Вадим Ігорович : народився 7 квiтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Негрич Микола Михайлович : народився 29 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Агропромбудкапітал", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Сухова Ксенія Костянтинівна : народилася 2 грудня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Виконавчий комітет Маріупольської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 17.

Ступак Іван Іванович : народився 24 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агентство безпеки 1901", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Гіренко Олександр Тимофійович : народився 26 травня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора – начальник відділу, Міністерство закордонних справ України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Стеблюк Всеволод Володимирович : народився 4 травня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник начальника, Українська військово-медична академія, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Сухина Ігор Іванович : народився 8 квiтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ Страхова компанія "Укргазпромполіс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Білоножко Віталій Васильович : народився 11 червня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Червона Наталія Євгеніївна : народилася 4 вересня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник департаменту, Представництво американської торгівельної палати в Україні, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 23.

Таран Андрій Васильович : народився 4 березня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Пугач Денис Сергійович : народився 20 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, радник голови правління, ПАТ "Аграрний фонд", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Яценко Людмила Миколаївна : народилася 28 грудня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 26.

Німчук Руслан Віталійович : народився 12 жовтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника Апарату – керівник юридичної служби, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Андрущенко Світлана Вікторівна : народилася 15 серпня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 28.

Діденко Олександр Миколайович : народився 5 травня 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Сугак Володимир Анатолійович : народився 8 грудня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Хоренженко Віталій Анатолійович : народився 21 квiтня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Прокоф’єв Юрій Михайлович : народився 13 травня 1946 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Довгополий Анатолій Степанович : народився 23 сiчня 1947 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний науковий співробітник, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Карп Галина Василівна : народилася 11 серпня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник президента, ДП НАЕК "Енергоатом", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 34.

Стретович Володимир Миколайович : народився 19 травня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Торговий дім "Каргес", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Баранов Андрій Павлович : народився 12 серпня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Торговий Дім "Черкаський деревопросочувальний комбінат", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Ткач Дмитро Іванович : народився 22 грудня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, проректор, завідувач кафедри міжнародних відносин та журналістики, Університет "КРОК", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Бєлоколос Олег Євгенович : народився 12 вересня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт з питань зовнішньої і безпекової політики, Громадська організація "Майдан закордонних справ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Лисенко Артем Михайлович : народився 8 серпня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, практичний психолог, Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Горячев Сергій Анатолійович : народився 10 червня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Захараш Михайло Петрович : народився 2 квiтня 1944 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри хірургії № 1, Національний медичний Університет імені О.О. Богомольця, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Бевз Сергій Владиславович : народився 15 травня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Умінський Олег Феліксович : народився 23 травня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділення, Житомирське відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Гололобов Сергій Миколайович : народився 23 квiтня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Хом’як Євген Євгенійович : народився 2 квiтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Сидоренко Ольга Юріївна : народилася 17 жовтня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник служби організації закупівель, регіональна філія "Південно-Західна залізниця" АТ "Українська залізниця", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Науменко Олег Анатолійович : народився 3 сiчня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Лігал Асістанс Груп", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Даурова Валентина Борисівна : народилася 18 червня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 48.

Дрьомов Сергій Володимирович : народився 11 жовтня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант відділу розвитку політичної системи, Національний інститут стратегічних досліджень, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Кравченко Борис Вікторович : народився 12 лютого 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Проскурко Костянтин Петрович : народився 26 жовтня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець-аналітик, ПАТ "НСТУ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Буковський Олександр Васильович : народився 8 серпня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Навчально-культурний центр Закарпатської обласної Ради профспілок, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Грицун Олександр Васильович : народився 1 сiчня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Гончар Олена Юріївна : народилася 24 серпня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник міжнародного відділу-перекладач, ПАТ "Монфарм", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Слободянюк Таміла Петрівна : народилася 28 вересня 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, безпартійнa, проживає в селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

Бурак Сергій Васильович : народився 18 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, майстер відділу капітального будівництва, ТОВ "Бізнес Консалтинг Центр", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Федорчук Зоя Іллівна : народилася 13 серпня 1961 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Ткачук Неля Павлівна : народилася 11 грудня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, телеведуча, сценарист, телеканал "Міледі Телевіжин", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Кремінський Борис Іванович : народився 27 серпня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Штанько Анатолій Петрович : народився 15 жовтня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Київський міжнародний університет, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Бех Володимир Павлович : народився 14 сiчня 1951 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри управління інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, НПУ імені М.П. Драгоманова, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Дяченко Сергій Петрович : народився 18 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Туниця Тарас Юрійович : народився 12 листопада 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Львівський державний університет ім. І. Франка, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Ляховський Юрій Михайлович : народився 2 жовтня 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична фірма "Універсал", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Яворська Наталія Миколаївна : народилася 16 березня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Козерацький Юрій Едуардович : народився 5 травня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Горенка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Кадем Ергюль : народився 3 лютого 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 67.

Урін Олександр Олександрович : народився 10 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач відділення, дитяча лікарня "Охматдит", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Коновський Микола Вікторович : народився 12 жовтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Меотіда Інтернейшнл", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Балта Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Задунайська Наталія Олександрівна : народилася 17 травня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Антаріс-БК", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 70.

Сушак Валерія Михайлівна : народилася 13 березня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Торговий Посад", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 71.

Ревко Ігор Миколайович : народився 28 серпня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Мастило Андрій Ярославович : народився 17 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Соболевський Ігор Миколайович : народився 3 грудня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Новичка Долинського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Ончукова Ірина Валентинівна : народилася 13 вересня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Трактат", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 75.

Манофа Юрій Борисович : народився 12 квiтня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, технічний керівник, Промислова група "Віоіл", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Все новости о выборах читайте здесь

Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы-2019: список партии Сила и честь". Другие Кандидаты смотрите в блоке "Последние новости"