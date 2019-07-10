Выборы-2019: список партии Слуга народа

Представляем читателям список кандидатов, которые претендуют на попадание в Верховную Раду

Фото: AFP

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Всего на выборы-2019 выдвинули своих представителей 65 политических партий. При этом значительная часть партий представлена кандидатами лишь в мажоритарных округах. В многомандатном округе сформировали свои списки только треть партий, представленных на этих выборах.

Всего в многомандатном округе от 22 партий будут принимать участие 2760 кандидатов (данные на 8 июля 2019 года и могут изменяться). Больше всего кандидатов по своим партийным спискам зарегистрировали партии ВО "Свобода" (224 кандидата), "Оппозиционный Блок" (223 кандидата), Радикальная партия Олега Ляшко (217 кандидатов).

Представляем вниманию читателей список партии "Слуга народа" в многомандатном избирательном округе (русский перевод будет добавлен в ближайшее время).

Список:

Разумков Дмитро Олександрович : народився 8 жовтня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Стефанчук Руслан Олексійович : народився 29 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Радник Президента України – Представник Президента України у Верховній Раді України, Адміністрація Президента України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Венедіктова Ірина Валентинівна : народилася 21 вересня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, безпартійнa, проживає в смт Високий Харківського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Арахамія Давид Георгійович : народився 23 травня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Янченко Галина Ігорівна : народилася 29 квiтня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Федоров Михайло Альбертович : народився 21 сiчня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕСЕМЕМСТУДІО", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Корнієнко Олександр Сергійович : народився 12 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, Фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Красносільська Анастасія Олегівна : народилася 23 червня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, Фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 8.

Ткаченко Олександр Владиславович : народився 22 сiчня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Беленюк Жан Венсанович : народився 24 сiчня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спортсмен-інструктор, ЦСКА ЗСУ, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Бабак Сергій Віталійович : народився 31 липня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, державна наукова установа "Центр морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Криклій Владислав Артурович : народився 23 листопада 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Головний сервісний центр МВС України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Шуляк Олена Олексіївна : народилася 24 сiчня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Мідланд Девелопмент Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Наталуха Дмитро Андрійович : народився 15 вересня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Лід/Ог’юрі", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Ясько Єлизавета Олексіївна : народилася 17 жовтня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Оржель Олексій Анатолійович : народився 26 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник профільного енергетичного сектору, Офіс ефективного регулювання, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Герус Андрій Михайлович : народився 18 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, громадська організація "Асоціація споживачів енергетики та комунальних послуг", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Радуцький Михайло Борисович : народився 5 грудня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент клініки, ТОВ "Борис", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Монастирський Денис Анатолійович : народився 12 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт з питань реформування правоохоронної та судової систем, Аналітичний центр "Український інститут майбутнього", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Гетманцев Данило Олександрович : народився 26 квiтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Малюська Денис Леонтійович : народився 19 листопада 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з розвитку приватного сектору, Група Світового банку, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Холодов Андрій Іванович : народився 20 серпня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Текам Плюс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Лерос Гео Багратович : народився 24 квiтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, режиссер, арт-проект "Арт Юнайтед Юз", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Кальченко Сергій Віталійович : народився 30 грудня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, адвокатське об’єднання "Хіллмонт Партнерс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Ткаченко Максим Миколайович : народився 24 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Квартал-Концерт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Чернєв Єгор Володимирович : народився 5 лютого 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Юраш Святослав Андрійович : народився 16 лютого 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Сушко Павло Миколайович : народився 16 листопада 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Прайм Сторі Пікчерс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Верещук Ірина Андріївна : народилася 30 листопада 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, громадська організація "Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр політичного діалогу", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Кубраков Олександр Миколайович : народився 20 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник сектору телекомунікацій та Ай-Ті, Офіс ефективного регулювання, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Коробкова Олена Анатоліївна : народилася 1 листопада 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, асоціація "Незалежна асоціація банків України", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Діденко Юлія Олександрівна : народилася 8 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Рекламне агентство "ВМЄСТЄ", безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 32.

Соломчук Дмитро Вікторович : народився 1 жовтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ФІРМА "АГРО-ЦЕНТР", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Ананченко Михайло Олегович : народився 17 листопада 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник міського голови, виконавчий комітет Сумської міської ради, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Коваленко Анна Миколаївна : народилася 5 травня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 35.

Неклюдов Владлен Михайлович : народився 13 жовтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Прокуратура Дніпропетровської області, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Кривошеєв Ігор Сергійович : народився 2 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Ужгороді, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Іонушас Сергій Костянтинович : народився 18 жовтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Завітневич Олександр Михайлович : народився 19 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Смілянський Ливарний Завод", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Струневич Вадим Олегович : народився 24 листопада 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ДП "Виробничо-технічна агенція", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Воронов Володимир Анатолійович : народився 23 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, брендінгове міжнародне агентство Воронова Володимира, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Арістов Юрій Юрійович : народився 1 липня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "АТЛАНТІК-ЮММА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Кісєль Юрій Григорович : народився 28 лютого 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Растро", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Галайчук Вадим Сергійович : народився 14 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Хіллмонт Партнерс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Ковальов Артем Володимирович : народився 2 березня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "УНІАН", безпартійний, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Стернійчук Валерій Олександрович : народився 18 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач клубу, Підгайцівська сільська рада Луцького району Волинської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Луцьку Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Михайлюк Галина Олегівна : народилася 14 червня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник з питань підготовки законів, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Бабій Роман Вячеславович : народився 6 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Гельд-Енергія", безпартійний, проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Качура Олександр Анатолійович : народився 18 серпня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, адвокатське бюро "КАЧУРА ЛОЄРС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Новосад Ганна Ігорівна : народилася 28 липня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор директорату стратегічного планування та євроінтеграції, Міністерство освіти і науки України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Культенко Артем Валерійович : народився 8 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Марусяк Олег Романович : народився 24 вересня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Гаразд", безпартійний, проживає в місті Калуш Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Кириченко Микола Олександрович : народився 12 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Вище Солоне Борівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Третьякова Галина Миколаївна : народилася 21 сiчня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, громадська організація "Інститут Громадянських Свобод", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Халімон Павло Віталійович : народився 10 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фінансовий директор, ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГАЗ 1", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Мошенець Олена Володимирівна : народилася 6 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, шеф-редактор, ТОВ "Комунікаційниий хаб "Економіка", безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 56.

Саладуха Ольга Валеріївна : народилася 4 червня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спортсмен-інструктор, Державна прикордонна служба України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Коваль Ольга Володимирівна : народилася 17 червня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Національний університет харчових технологій, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в селі Баштечки Жашківського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 58.

Загоруйко Аліна Леонідівна : народилася 11 квiтня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ПП "Українська консультаційна група", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 59.

Бондаренко Олег Володимирович : народився 3 листопада 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інвестплюс", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Крячко Михайло Валерійович : народився 24 травня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, операційний директор, ТОВ "ЕСЕМЕМСТУДІО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Бардіна Марина Олегівна : народилася 17 грудня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 62.

Марченко Людмила Іванівна : народилася 28 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець департаменту навчання і розвитку персоналу, ТОВ "Епіцентр К", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 63.

Юнаков Іван Сергійович : народився 28 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Володіна Дар’я Артемівна : народилася 16 квiтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Савченко Ольга Станіславівна : народилася 7 червня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 66.

Гринчук Оксана Анатоліївна : народилася 20 червня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер готельного бізнесу, ТОВ "Бізнес-центр "Буковина", безпартійнa, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Козак Володимир Васильович : народився 9 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Лисюк Андрій Олександрович : народився 18 листопада 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, адвокатське об’єднання "Хіллмонт партнерс", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Сова Олександр Георгійович : народився 29 травня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Боярчук Роман Михайлович : народився 10 червня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 71.

Ватрас Володимир Антонович : народився 12 лютого 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри цивільного права та процесу, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Мулик Роман Миронович : народився 18 червня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Тарасов Олег Сергійович : народився 26 лютого 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора із зовнішньоекономічної діяльності, ПП "Агроекстра", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Костюх Анатолій Вячеславович : народився 25 березня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в селі Сторожниця Ужгородського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Брагар Євгеній Вадимович : народився 30 травня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Безгін Віталій Юрійович : народився 18 квiтня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт з комунікацій та дизайну, Офіс ефективного регулювання, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Кавун Ольга Олександрівна : народилася 1 жовтня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "КОМПАНІЯ ФЕРОНІЯ", безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78.

Салійчук Олександр В’ячеславович : народився 25 лютого 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Перша м’ясна хата" ТМ "Гощанські ковбаси", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Рєпіна Елла Анатоліївна : народилася 17 листопада 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 80.

Пушкаренко Арсеній Михайлович : народився 10 жовтня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Заблоцький Мар’ян Богданович : народився 21 вересня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Українська аграрна асоціація, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Клочко Андрій Андрійович : народився 16 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, кризис-менеджер, Київський національний університет будівництва та архітектури, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Овчиннікова Юлія Юріївна : народилася 24 березня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків декана біологічного факультету, Донецький національний університет імені Василя Стуса, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 84.

Мережко Олександр Олександрович : народився 14 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Устенко Олексій Олегович : народився 7 квiтня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова інвестиційного напрямку, ТОВ "Агродженерейшн", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Кабанов Олександр Євгенійович : народився 6 серпня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, сценарист, ТОВ "Квартал 95", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Веніславский Федір Володимирович : народився 16 травня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри конституційного права України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Булах Лада Валентинівна : народилася 11 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, благодійна організація "100 % життя. Київський регіон", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 89.

Петруняк Євген Васильович : народився 24 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Маріковський Олександр Валерійович : народився 18 вересня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Медіатека", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Федієнко Олександр Павлович : народився 20 квiтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ІМК", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Мотовиловець Андрій Вікторович : народився 29 квiтня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник директора, ДП "Прозорро.Продажі", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Колісник Анна Сергіївна : народилася 24 жовтня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 94.

Богуцька Єлізавета Петрівна : народилася 14 квiтня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Вишгород Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 95.

Нагаєвський Артем Сергійович : народився 24 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови правління, ПАТ АТП 13058, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Потураєв Микита Русланович : народився 4 вересня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Фокус Медіа", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.

Якименко Павло Віталійович : народився 8 листопада 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інтерплєкс", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Соколов Михайло Юрійович : народився 23 травня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий партнер, ТОВ "Кесарев Консалтинг", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Кунаєв Артем Юрійович : народився 29 квiтня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника управління з маркетингу та продажів вертолітної техніки, АТ "Мотор Січ", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Припутень Дмитро Сергійович : народився 23 травня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри загально-правових дисциплін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України, безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Павлюк Максим Васильович : народився 3 червня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник військового прокурора, Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Мокан Василь Іванович : народився 19 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Українська Політконсалтингова Група", безпартійний, проживає в селі Крушинка Васильківського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Підласа Роксолана Андріївна : народилася 25 сiчня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник міністра, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 104.

Торохтій Богдан Григорович : народився 9 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, філія ПАД "Державна продовольчо-зернова корпорація України "Одеський зерновий термінал", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Дмитрієва Оксана Олександрівна : народилася 26 квiтня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, ТОВ "Статус Дент", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 106.

Шол Маргарита Віталіївна : народилася 15 вересня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 107.

Костін Андрій Євгенович : народився 17 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Рада адвокатів Одеської області, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 108.

Горбенко Руслан Олександрович : народився 12 березня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інтершина УА", безпартійний, проживає в селі Лісники Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 109.

Жупанин Андрій Вікторович : народився 19 липня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Ді Ел Ей Пайпер України", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Тістик Ростислав Ярославович : народився 9 жовтня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 111.

Кравчук Євгенія Михайлівна : народилася 23 грудня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 112.

Яковлєва Неллі Іллівна : народилася 21 червня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 113.

Гривко Сергій Дмитрович : народився 12 грудня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114.

Павловський Петро Іванович : народився 15 жовтня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 115.

Аллахвердієва Ірина Валеріївна : народилася 26 серпня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Миколаївська обласна дирекція ПрАТ СК "Уніка", безпартійнa, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 116.

Вінтоняк Олена Василівна : народилася 29 березня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ФОП "Мулик Роман Миронович", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 117.

Заславський Юрій Іванович : народився 6 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Макрус ЛТД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Задорожний Андрій Вікторович : народився 21 травня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична фірма "ПРОКСЕН", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 119.

Шипайло Остап Ігорович : народився 7 сiчня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Карпатбуд Девелопмент", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Шинкаренко Іван Анатолійович : народився 1 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер, Інститут відновлюваної енергетики Академії наук України, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121.

Совгиря Ольга Володимирівна : народилася 6 серпня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладачка кафедри конституційного права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 122.

Крейденко Володимир Вікторович : народився 8 травня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Совість і Надія України", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123.

Тарасенко Тарас Петрович : народився 26 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 124.

Сольський Микола Тарасович : народився 22 травня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, адвокатське об’єднання "Процик та Партнери", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Фролов Павло Валерійович : народився 1 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант, Апарат Верховної Ради України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Новіков Михайло Миколайович : народився 15 листопада 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 127.

Подгорна Вікторія Валентинівна : народилася 10 лютого 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, експерт, громадська спілка "Хай-тек офіс Україна", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 128.

Хоменко Олена Вікторівна : народилася 7 грудня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 129.

Остапенко Анатолій Дмитрович : народився 1 лютого 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АЛЬФАЮРКОНСАЛТИНГ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Циба Тетяна Вікторівна : народилася 15 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 131.

Калаур Іван Романович : народився 4 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Гришина Юлія Миколаївна : народилася 16 червня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 133.

Руденко Ольга Сергіївна : народилася 29 травня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 134.

Копиленко Олександр Любимович : народився 26 червня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Інститут законодавства Верховної Ради України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Мандзій Сергій Володимирович : народився 28 листопада 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "РЕМБУД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 136.

Санченко Олександр Володимирович : народився 11 вересня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності, фестиваль "АТЛАС ВІКЕНД", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 137.

Маслов Денис Вячеславович : народився 1 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АВІН ТРЕЙД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 138.

Швачко Антон Олексійович : народився 11 грудня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Кострійчук Сергій Володимирович : народився 7 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Теплик Теплицького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 140.

Божков Олександр Валерійович : народився 30 липня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий продюсер, ТОВ "Квартал 95", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 141.

Михайлюк Артем Олександрович : народився 14 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

Васюк Олександр Олександрович : народився 28 грудня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, громадська організація "Асоціація розвитку суддівського самоврядування в Україні", безпартійний, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Єрмоленко Дмитро Юрійович : народився 23 листопада 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ДСГ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 144.

Короленко Валентина Юріївна : народилася 15 травня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 145.

Локтіонова Наталія Валентинівна : народилася 16 квiтня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 146.

Тарарін Микола Олександрович : народився 24 квiтня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, ТОВ ЮФ "ГЕЛОН", безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Свириба Інна Станіславівна : народилася 24 липня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 148.

Мельнік Сергій Васильович : народився 25 вересня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Палійчук Юлія Володимирівна : народилася 27 травня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 150.

Слинько Дмитро Михайлович : народився 29 грудня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Тригуб Володимир Володимирович : народився 27 грудня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець, ПрАТ "КИЇВСТАР", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 152.

Кравець Роман Олександрович : народився 8 липня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, заступник директора з інформаційних технологій та безпеки, ТОВ "ССЛ Консалтинг", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 153.

Козуб Богдан Юрійович : народився 12 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154.

Москаленко Сергій Валерійович : народився 31 травня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, радник Глави, Адміністрація Президента України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Карабута Сергій Олександрович : народився 3 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Тропікана Тревел", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

Перепічай Тетяна Сергіївна : народилася 11 сiчня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Кремінна Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 157.

Федоренко Юрій Сергійович : народився 26 квiтня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 158.

Кваша Оксана Олександрівна : народилася 29 вересня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 159.

Отраднова Олеся Олександрівна : народилася 14 липня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник декана юридичного факультету, професор кафедри цивільного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 160.

Київець Олена Валеріївна : народилася 1 листопада 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри міжнародного та європейського права, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 161.

Кармаза Олександра Олександрівна : народилася 8 листопада 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний консультант Головного юридичного управління, Апарат Верховної Ради України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 162.

Моркляник Богдан Васильович : народився 21 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Державна організація "Національний офіс інтелектуальної власності", безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 163.

Баланюк Юрій Вікторович : народився 27 травня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, державна організація "Національний офіс інтелектуальної власності", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

Рєзнікова Вікторія Вікторівна : народилася 24 вересня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри господарського права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 165.

Слободян Олена Миколаївна : народилася 15 сiчня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління, Державна організація "Національний офіс інтелектуальної власності", безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 166.

Місяць Андрій Петрович : народився 16 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керуючий партнер, адвокатське об’єднання "Адвокатська контора "Місяць і партнери", безпартійний, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.

Видолоб Дмитро Вікторович : народився 19 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 168.

Калина Крістіна Андріївна : народилася 26 березня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 169.

Рагімова Анастасія Борисівна : народилася 31 липня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, Національний авіаційний університет, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 170.

Федорова Кристина Валеріївна : народилася 5 серпня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 171.

Ананян Елізабет Гариківна : народилася 11 листопада 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 172.

Бондаренко Катерина Андріївна : народилася 8 червня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 173.

Романюк Катерина Олександрівна : народилася 26 березня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник адвоката, адвокатське Бюро "КАЧУРА ЛОЄРС", безпартійнa, проживає в селі Березна Володарського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 174.

Федосова Антоніна Володимирівна : народилася 6 серпня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Горбанівка Полтавського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 175.

Єськов Олексій Олексійович : народився 17 серпня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, компанія "ДІГМА БІЗНЕС ГРУП", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

Вітікач Віталій Вікторович : народився 21 лютого 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 177.

Капустянський Юрій Вікторович : народився 21 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу контролю та якості сервісного обслуговування, ТОВ "Полетехніка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Слуга народа", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 178.

Хомич Ігор Васильович : народився 19 липня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СВ Трансгаз", безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 179.

Фурман Володимир Анатолійович : народився 11 грудня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 180.

Журавінський Валерій Казимирович : народився 14 серпня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 181.

Корольов Денис Сергійович : народився 1 вересня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, КОРПОРАЦІЯ "ДЕТАЛЬ ВАГОН ГРУП", безпартійний, проживає в місті Попасна Попаснянського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 182.

Масевич Станіслав Андрійович : народився 29 червня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АЙ ПІ Ю РЕНЮВАБЛ ЕНЕРДЖІ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 183.

Расенко Артем Олександрович : народився 15 травня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 184.

Черевань Артур Леонідович : народився 21 вересня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 185.

Тереба Надія Ігорівна : народилася 19 лютого 1996 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 186.

Литвиненко Ірина Сергіївна : народилася 12 сiчня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 187.

Москаленко Діана Сергіївна : народилася 20 грудня 1996 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 188.

Тєтєрєва Олена Ігорівна : народилася 12 червня 1998 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 189.

Яременко Катерина Сергіївна : народилася 11 червня 1998 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 190.

Вдовенко Марія Володимирівна : народилася 19 березня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, молодший науковий співробітник, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 191.

Діскант Сергій Миколайович : народився 3 березня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Рудня Броварського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 192.

Бевзан Юрій Степанович : народився 6 травня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з адміністративних питань, ТОВ "Інтертабако", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 193.

Сипко Марина Олександрівна : народилася 9 жовтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний спеціаліст з розвитку торгівельного маркетингу, ТОВ "Лайфселл", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 194.

Бєльська Марина Олександрівна : народилася 22 вересня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник контакт-центру, ТОВ "КМ Технолоджі груп", безпартійнa, проживає в місті Ірпінь Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 195.

Майбородюк Павло Вікторович : народився 21 серпня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "КМ Технолоджі Груп", безпартійний, проживає в селі Капітанівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 196.

Опімах Юрій Віталійович : народився 24 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 197.

Ковальчук Євгеній Андрійович : народився 23 грудня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 198.

Грибков Сергій Вікторович : народився 17 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 199.

Мосійчук Дмитро Олександрович : народився 30 листопада 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 200.

Чізмар Едуард Федорович : народився 30 липня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Віноградів Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 201.

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Напомним, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоятся в воскресенье, 21 июля. Выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе. Избирателям будет предложено два бюллетеня: в одном из них необходимо будет выбрать партию, которую гражданин поддерживает. Для того, чтобы представители партии прошли в Верховную Раду ІХ созыва по списку, политическая сила должна получить поддержку не менее 5% проголосовавших.

Во втором бюллетене будут представлены кандидаты по мажоритарному округу – как выдвинутые политическими силами, так и самовыдвиженцы. Победителем в мажоритарном округе будет кандидат, набравший большинство голосов избирателей. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, какие технологии используют кандидаты в депутаты.

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