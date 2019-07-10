Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 157 Сумская область

Полный список кандидатов в нардепы на 157-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 157 (Сумская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Березкін Максим Станіславович : народився 1 червня 1980 року в місті Кіровограді, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Мастерброк", безпартійний, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, самовисування.

Войтенко Володимир Володимирович : народився 19 лютого 1967 року в селі Чкалівське Чугуївського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник міського голови, Сумська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Волошина Ольга Михайлівна : народилася 11 березня 1958 року в селі Старосілля Городищенського району Черкаської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Сумська міська рада, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Гапченко Валерій Володимирович : народився 11 серпня 1964 року в селі Степанівка Сумського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медичний директор, ПП "ФЛОРІС-С", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Гордієнко Володимир Володимирович : народився 28 липня 1963 року в селі Штепівка Лебединського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Качанов Сергій Вікторович : народився 12 лютого 1986 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Кисіль Андрій Юрійович : народився 11 вересня 1972 року в місті Шостка Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Автопорт-Сервіс", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Матвєєнко Євген Георгійович : народився 8 серпня 1950 року в селі Замост’є Суджанського району Курської області, РФ, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Медуниця Олег Вячеславович : народився 27 липня 1971 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Павловський Василь Григорович : народився 23 травня 1972 року в селі Віліне Бахчисарайського району АР Крим, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ПрАТ Інститут "Сумипроект", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Рева Оксана Вікторівна : народилася 21 грудня 1976 року в смт Жовтневе Білопільського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з питань персоналу та комунікацій, ТОВ "Торговий Дім "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ", член Аграрної партії України, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Рябуха Тетяна Василівна : народилася 31 грудня 1984 року в місті Сумах, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, учитель початкових класів, КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10, безпартійнa, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Соколов Олександр Олегович : народився 7 червня 1986 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Інжинірингова компанія "Нафтогазові системи", безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Сокур Денис Володимирович : народився 21 сiчня 1992 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Сурженко Микола Андрійович : народився 7 листопада 1986 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УНА-УНСО", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Чмирь Юрій Павлович : народився 7 квiтня 1972 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з економіки, ТОВ "Хемікал Інвест Лімітед", безпартійний, проживає в місті Шостка Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Сумская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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