Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 159 Сумская область

Полный список кандидатов в нардепы на 159-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 159 (Сумская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Амирханян Артур Мукучевич : народився 7 жовтня 1981 року в місті Тбілісі, Грузія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, керівник, ТОВ "Хлебосолофф", член Соціал-демократичної партії України, проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Ананьєв Олександр Валерійович : народився 18 сiчня 1970 року в селі Береза Глухівського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне підприємство "Фіалка", безпартійний, проживає в селі Годунівка Глухівського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Андрух Віталій Васильович : народився 25 грудня 1988 року в смт Радушне Криворізького району Дніпропетровської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ПП "Слуга Народу", безпартійний, проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, самовисування.

Анчин Олег Валерійович : народився 5 серпня 1979 року в місті Путивль Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Воля народу", проживає в місті Путивль Путивльського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Артеменко Надія Михайлівна : народилася 3 лютого 1964 року в селі Грузьке Конотопського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Березівський сільський голова, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Божок Андрій Вікторович : народився 24 жовтня 1982 року в місті Глухів Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу – старший державний інспектор, Державна екологічна інспекція у Сумській області, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Бушнєв Юрій Сергійович : народився 12 квiтня 1982 року в місті Путивль Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ПП "Голос", безпартійний, проживає в місті Путивль Путивльського району Сумської області, судимість відсутня, самовисування.

Деркач Андрій Леонідович : народився 19 серпня 1967 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Зеленський Володимир Сергійович : народився 19 листопада 1985 року в місті Сумах, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Козлов Роман Євгенович : народився 28 серпня 1982 року в місті Кролевець Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Кролевецька районна спілка споживчих товариств, безпартійний, проживає в місті Кролевець Кролевецького району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Маринченко Ігор Олексійович : народився 28 березня 1972 року в селі Слоут Глухівського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України, член Аграрної партії України, проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Аграрная партия Украины.

Мощенко Євген Вікторович : народився 22 сiчня 1970 року в місті Красний Луч Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Терещенко Мішель : народився 15 вересня 1954 року в місті Париж, Франція, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Глухівський міський голова, безпартійний, проживає в місті Глухів Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Товстуха Костянтин Олександрович : народився 2 червня 1977 року в селі Орлівка Ямпільського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, самовисування.

Шевченко Дмитро Станіславович : народився 27 лютого 1977 року в селищі Свеса Ямпільського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в смт Свеса Ямпільського району Сумської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Шевченко Дмитро Станіславович : народився 15 листопада 1985 року в місті Стаханов Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник проектів, ПП "Слуга народа!", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Сумская область разбита на 6 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 6 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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