Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 163 Тернопольская область

Полный список кандидатов в нардепы на 163-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 163 (Тернопольская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Барна Степан Степанович : народився 9 жовтня 1979 року в місті Чортків Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Бицюра Леонід Олексійович : народився 7 сiчня 1977 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови, Тернопільська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Богданець Андрій Володимирович : народився 13 липня 1983 року в смт Рокитне Рокитнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник генерального директора, ПрАТ "Птахофабрика Тернопільська", безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Брич Богдан Васильович : народився 25 грудня 1975 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконувач обов’язків старости села Гаї-Шевченківські, Байковецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Вихрущ Анатолій Володимирович : народився 18 квiтня 1955 року в смт Ланівці Лановецького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри психології та соціальної роботи, Тернопільський національний економічний університет, член Політичної партії "Народний Рух України", проживає в селі Гаї-Шевченківські Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".

Галамай Олег Миронович : народився 10 лютого 1982 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Політичної партії "Оппозиционный блок", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Гасай Ярослав Григорович : народився 30 вересня 1982 року в селі Нове Село Підволочиського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Нове Село Підволочиського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Ковалик Іван Ігорович : народився 24 червня 1990 року в місті Костелець, Чехія, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, самовисування.

Красновський Ігор Орестович : народився 15 серпня 1964 року в селі Базаринці Збаразького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАЗОМ СИЛА", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАЗОМ СИЛА".

Мамчак Юлія Миколаївна : народилася 4 травня 1988 року в селі Угринів Підгаєцького району Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, самовисування.

Пастух Тарас Тимофійович : народився 20 березня 1978 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Побер Ігор Миколайович : народився 17 грудня 1968 року в селі Королівка Борщівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Римар Лариса Іванівна : народилася 29 травня 1971 року в селі Великі Дедеркали Шумського району Тернопільської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Тернопільський музичний коледж ім. Соломії Крушельницької, безпартійнa, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія "Гражданская позиция".

Серетний Тарас Ігорович : народився 1 березня 1991 року в місті Львові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний спеціаліст управління з контролю за використанням та охороною земель, головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Солонинко Петро Миколайович : народився 3 квiтня 1962 року в селі Конюхи Козівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник юридичного відділу, ТОВ "МЖК ІРЛАГА", член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Сороколіт Іван Леонідович : народився 16 вересня 1977 року в селі Котівка Гусятинського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Стасишин Богдан Ізидорович : народився 7 травня 1962 року в селі Будилів Козівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АСКО", безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Патриот".

Танчук Сергій Олегович : народився 10 червня 1976 року в селі Старе Село Рокитнівського району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник диспетчерської, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Сила и честь", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Тарасов Іван Олегович : народився 20 вересня 1994 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Ліберально-демократичної партії України, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, самовисування.

Черкашин Максим Володимирович : народився 8 березня 1983 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Юзьвак Ігор Ярославович : народився 21 травня 1982 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, самовисування.

Напомним, Тернопольская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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