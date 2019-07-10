Выборы-2019: все кандидаты-мажоритарщики, округ 167 Тернопольская область

Полный список кандидатов в нардепы на 167-м округе на внеочередных выборах Рады

Фото: Getty Images

Сайт "Сегодня" продолжает знакомить читателей с участниками внеочередных выборов в Верховную Раду Украины. Напомним, что выборы-2019 проходят по смешанной избирательной системе: половина парламента формируется из депутатов, прошедших по спискам политических партий, половина будет представлена депутатами, избранными в мажоритарных округах.

Представляем вниманию читателей полный список кандидатов в народные депутаты Украины на выборах-2019 в мажоритарном округе № 167 (Тернопольская область) (русский перевод будет добавлен в ближайшее время):

Барна Олег Степанович : народився 18 квiтня 1967 року в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільсьої області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в селі Нагірянка Чортківського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Европейская Солидарность".

Гевко Володимир Леонідович : народився 20 серпня 1975 року в смт Товсте Заліщицького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Навчально-консалтингова компанія "Профі-Центр", безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Слуга народа".

Запоточний Ігор Володимирович : народився 9 липня 1955 року в місті Заліщики Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Оппозиционный блок".

Іванишин Володимир Васильович : народився 6 вересня 1961 року в селі Юр’ямпіль Борщівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, ректор, Подільський державний аграрно-технічний університет, безпартійний, проживає в місті Борщів Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Сила и честь".

Квач Алла Василівна : народилася 15 лютого 1966 року в селі Гаврилівці Кіцманського району Чернівецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Заліщицький міський голова, безпартійнa, проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична Партія "Голос".

Махніцький Андрій Васильович : народився 10 березня 1986 року в селі Нивра Борщівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Громадська організація "Біличанський рибалка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко".

Навольський Тарас Іванович : народився 17 лютого 1989 року в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Трітон", ПП "Марксвуд", ПП "Перфектбуд", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Нагірний Андрій Мирославович : народився 18 квiтня 1982 року в місті Чортків Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в селі Біла Чортківського району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Пахолок Роман Іванович : народився 23 червня 1957 року в селі Трудове Теребовлянського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, безпартійний, проживає в місті Чортків Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Ружицький Руслан Олександрович : народився 31 травня 1985 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Львові, судимість відсутня, самовисування.

Сандуляк Петро Ярославович : народився 21 лютого 1960 року в селі Черкавщина Чортківського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили", проживає в місті Чортків Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили".

Сиротюк Олег Мирославович : народився 18 лютого 1978 року в місті Тернополі, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об’єднання "Свобода", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

Шипітка Роман Борисович : народився 18 сiчня 1985 року в місті Дунаївці Хмельницької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Европейская Солидарность", проживає в місті Заліщики Заліщицького району Тернопільської області, судимість відсутня, самовисування.

Шматько Володимир Петрович : народився 10 квiтня 1986 року в селі Біла Чортківського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Чортківський міський голова, член Політичної партії "Сила Людей", проживає в селі Біла Чортківського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – Політична партія "Сила Людей".

Напомним, Тернопольская область разбита на 5 мажоритарных округов, то есть область в Верховной Раде будет представлена 5 депутатами.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Избранным в Верховную Раду по мажоритарному округу считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. В случае, если два или несколько кандидатов набрали одинаково наибольшее количество голосов, ЦИК назначает повторное голосование в округе. При этом в бюллетени вносятся только эти кандидаты.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько будут стоить внеочередные парламентские выборы.

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