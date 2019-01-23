Украина выбирает президента: главное за 23 января

Претендентов на пост президента уже три десятка

Украина выбирает президента: главное за 23 января 2019-01-23T21:32:00+02:00 Кандидаты Претендентов на пост президента уже три десятка

Сегодня утром двери Центральной избирательной комиссии почти не закрывались. Претенденты на главный пост страны приносили документы на регистрацию буквально один за другим. Первой, еще в половине десятого, бумаги подала Юлия Тимошенко.

Лидер БЮТ пришла в ЦИК вместе с командой. Подав документы, журналистам сообщила: последние четыре года собирала лучших специалистов в различных областях и разрабатывала стратегию возрождения страны.

"С первого дня будут осуществляться те необходимые действия, которые уже десятилетиями ждет Украина. Я безоговорочно верю в то, что на этот раз нам это удастся. Я точно знаю, что план, который намечен, он точно принесет желаемый ожидаемый результат. Я в это верю. И верю в Украину", – заявила Юлия Тимошенко, лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина".

Почти сразу после нее на пороге Центризбиркома появился лидер "Народного контроля" Дмитрий Добродомов. После – Александр Мороз. Он баллотируется в президенты уже в пятый раз. Сегодня – ностальгировал. Вспомнил, как когда-то работал в здании ЦИК и бегал на кофе.

"На втором этаже буфет был. В то время еще не было автоматов. Там девушка работала, которая не подсушивала второй раз кофе. Поэтому это было уникально – все бежали туда, чтобы попробовать", – поделился Александр Мороз, лидер "Социалистической партии Александра Мороза".

Всего в ЦИК документы подало 30-ть претендентов. Последним был Руслан Кошулинский, которого вчера на съезде выдвинуло Всеукраинское объединение "Свобода".

Три десятка претендентов, а нынешнего президента среди них еще нет, хотя принимать документы закончат уже 3 февраля. Украинцы переживают: а не передумал ли случайно Петр Порошено идти на второй срок? И выдвигают различные предположения.

Политологи развеивают сомнения: говорят, у президента, как у главы страны, сейчас много государственных дел.

"Он не может отложить, например, подписание соглашения о зоне свободной торговли с Израилем только потому, что ему надо выдвинуться. Как не может отложить поездку в Давос. С другой стороны, серьезные вещи всегда говорят в конце. Поэтому президент выдвинется, но выдвинется в свободное от работы время, когда у него будет такая возможность", – объяснил политолог Виктор Уколов.

По информации источников команды "Сегодня", Петр Порошенко может принести документы в ЦИК в начале февраля.

Напомним,в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно ясно станет только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Сами президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Результаты должны объявить до 10 апреля. Дата возможного второго тура – 21 апреля. Победителя же в нем должны объявить до первого мая. А к 3 июня – провести инаугурацию президента.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" предлагает вам хронологию президентской кампании-2019.

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