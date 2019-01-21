Украина выбирает президента: главное за 21 января

На заседании Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты еще двух претендентов

Украина выбирает президента: главное за 21 января 2019-01-21T21:33:00+02:00 Кандидаты На заседании Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты еще двух претендентов

Сразу после съезда Олег Ляшко отнес документы в Центризбирком. Теперь, у комиссии есть 5 дней, чтобы их проверить и вынести решение. После предоставления бумаг лидер "Радикальной партии" вышел к журналистам и призвал других кандидатов в президенты быть честными с избирателями.

"Конкурентам могу пожелать удачи и меньше врать украинцам. Потому что ложью поле перейдешь, назад не вернешься. Вот мы идем по пути правды. Пусть это труднее, пусть это дольше. Но правда – это тот продукт, который никогда не портится. А ложь – ложью где достигаешь быстро, а потом так же быстро теряешь", – заявил он.

Также на заседании Центризбирком зарегистрировал кандидатами в президенты еще двух претендентов. Один из них – лидер партии "УКРОП" Александр Шевченко – получать удостоверение сегодня не пришел. Решение комиссии слушал его представитель.

А вот другой зарегистрированный кандидат забрал свое удостоверение лично. Это Роман Насиров – председатель Фискальной службы, которого в начале 2017 отстранили от должности по подозрению в финансовых махинациях. Его обвиняют в нанесении государству ущерба на 2 миллиарда гривен. Он зарегистрировался как самовыдвиженец. После заседания сообщил, что на время предвыборной кампании взял отпуск за свой счет. И озвучил свое видение того, как привлечь в Украину инвестиции. Говорит: в первую очередь их нужно искать внутри страны, у граждан.

"Это нулевое декларирование. Это вопрос, который должен был быть решен еще много лет тому назад, но почему-то это никто не делает. Вопрос власти – предоставить им возможность открыть, легализировать те средства, которые у них есть, заплатить те налоги, которые будут установлены с этих средств. И спокойно с удовольствием инвестировать их в развитие своих предприятий", – заявил он.

А вот Владимиру Василенко, который тоже решил претендовать на высший государственный пост, но вместо 2,5 миллионов внес лишь 25 гривен залога, комиссия сегодня отказала в регистрации. Он не только не оплатил полной суммы, но и наделал кучу ошибок в документах, в частности не указал в заявлении, что является самовыдвиженцем.

Регистрация кандидатов в президенты продолжается.

Напомним,в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно ясно станет только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Сами президентские выборы назначены на 31 марта 2019 года. Результаты должны объявить до 10 апреля. Дата возможного второго тура – 21 апреля. Победителя же в нем должны объявить до первого мая. А к 3 июня – провести инаугурацию президента.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" предлагает вам хронологию президентской кампании-2019:

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